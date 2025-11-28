Żołnierze Gwardii Narodowej postrzeleni w pobliżu Białego Domu. Donald Trump zabrał głos Źródło: TVN24

"Ze skutkiem natychmiastowym wstrzymane zostaje przetwarzanie wszystkich wniosków imigracyjnych, dotyczących obywateli Afganistanu na czas nieokreślony do momentu przeprowadzenia dalszej analizy protokołów bezpieczeństwa i weryfikacji" - poinformowała rzeczniczka resortu bezpieczeństwa krajowego USA Tricia Mclaughlin.

"Administracja (Donalda) Trumpa również dokonuje ponownego przeglądu wszystkich wniosków o azyl zaakceptowanych za czasów administracji Bidena, która na masową skalę nie przeprowadziła kontroli wnioskodawców" - dodała.

Effective immediately, processing of all immigration requests relating to Afghan nationals is stopped indefinitely pending further review of security and vetting protocols.



The protection and safety of our homeland and of the American people remains our singular focus and… — USCIS (@USCIS) November 27, 2025 Rozwiń Źródło: X

Z kolei Joseph Edlow, dyrektor urzędu imigracyjnego USCIS, napisał na platformach społecznościowych, że na polecenie prezydenta kierowana przez niego agencja "przeprowadzi pełnoskalowy, rygorystyczny przegląd każdej Zielonej Karty każdego cudzoziemca z każdego kraju, którego dotyczą obawy".

Nie podał szczegółów. W środę urząd poinformował o bezterminowym zawieszeniu rozpatrywania wszystkich wniosków wizowych obywateli Afganistanu.

Atak na żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie

W czwartek wieczorem prezydent USA poinformował, że 20-letnia Sarah Beckstrom, pomimo przebytej operacji, zmarła. Powiadomił, że drugi postrzelony gwardzista, 24-letni Andrew Wolfe walczy o życie.

Według służb o zaatakowanie żołnierzy podejrzany jest 29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal, który przybył do USA w 2021 r. w ramach programu Allies Welcome dla współpracowników amerykańskiej armii w Afganistanie.

CNN, z powołaniem na źródła, podała, że domniemany sprawca złożył wniosek o azyl w 2024 roku i otrzymał go na początku tego roku. Przynajmniej przez pewien czas mieszkał w stanie Waszyngton, na północnym zachodzie kraju.

Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Ratcliffe oświadczył, że "w obliczu katastrofalnego wycofania przez Bidena sił z Afganistanu jego administracja uzasadniła sprowadzenie domniemanego napastnika do Stanów Zjednoczonych we wrześniu 2021 roku jego wcześniejszą współpracą z rządem USA, w tym z CIA, w charakterze członka sił partnerskich w Kandaharze, która zakończyła się wkrótce po chaotycznej ewakuacji".

"Tej osobie - jak wielu innym - nigdy nie należało pozwolić na przyjazd. Nasi obywatele i żołnierze zasługują na więcej niż cierpienie z powodu konsekwencji katastrofalnych błędów administracji Bidena" - dodał.

Trump zapowiada podjęcie "wszelkich koniecznych kroków"

Sam Trump w orędziu do Amerykanów w środę wieczorem zapowiedział, że wszystkie osoby, które przybyły z Afganistanu podczas prezydentury Bidena, będą ponownie prześwietlone pod kątem bezpieczeństwa.

- Musimy podjąć wszelkie konieczne kroki, by zapewnić usunięcie każdego cudzoziemca z dowolnego kraju, który tu nie pasuje i który nie dostarcza naszemu krajowi korzyści. Jeśli nie mogą kochać naszego kraju, nie chcemy ich - dodał prezydent.

Interwencja służb po ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Wysokiej rangi amerykański urzędnik powiedział CNN, że Afgańczyk zaczął pracować dla CIA w 2011 roku. Źródło zapewniło, że kontrole pod względem potencjalnych powiązań mężczyzny z organizacjami terrorystycznymi niczego nie wykazały. Urzędnik przekazał też, że rząd co roku dokonuje kontroli przybyłych Afgańczyków.

