Moskwa musi szukać przyjaciół. Putin leci do "niezwyciężonego towarzysza broni"

Między przywódcami Rosji i Korei Północnej zaistnieć może "prawdziwa przyjaźń, choć ostrożna i biznesowa" - ocenia w poniedziałek BBC. We wtorek Władimir Putin odwiedzi Pjongjang, gdzie spotka się z Kim Dzong Unem. To będzie jego pierwsza od 24 lat wizyta w tym państwie.

