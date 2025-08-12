Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Władimir Putin "już wygrał pierwszy set"

Władimir Putin
Putin "już wygrał pierwszy set"
Źródło: TVN24
- Według mnie jest to próba znormalizowania przez Donalda Trumpa relacji z Władimirem Putinem, niekoniecznie w kontekście Ukrainy - powiedział w "Faktach po Faktach" Zbigniew Pisarski, prezes zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jego zdaniem piątkowe spotkanie prezydentów na Alasce oznacza, że Putin "już wygrał pierwszy set" w rozgrywce z Trumpem.

Prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, spotkają się w piątek w mieście Anchorage na Alasce, by rozmawiać o możliwym zakończeniu wojny w Ukrainie, wywołanej rosyjską agresją.

- Jestem bardzo ciekaw, jakie karty tym razem trzyma prezydent Trump. Czy może sam jest kartą w czyichś rękach? To się okaże - komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski.

Pytany, czy jego zdaniem Putin może tam rozegrać Trumpa, ekspert ocenił, że rosyjski przywódca "już wygrał pierwszy set". - Sam fakt, że dochodzi do spotkania, oznacza, że prezydent Putin normalizuje swój obrót międzynarodowy. Jeszcze pojawia się w Stanach Zjednoczonych, pierwszy raz od dziesięciu lat. I jeszcze w symbolicznym miejscu - mówił.

>>> Dlaczego Alaska? "Klucz do zrozumienia" miejsca spotkania Trumpa i Putina <<<

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wielka niewiadoma przed spotkaniem Trump - Putin. Trzy scenariusze

Wielka niewiadoma przed spotkaniem Trump - Putin. Trzy scenariusze

Co się stanie na Alasce? "Granica, której nie wolno przekroczyć"

Co się stanie na Alasce? "Granica, której nie wolno przekroczyć"

"Trump bardzo chce utrzymywać relacje z Putinem"

Pisarski powiedział, że jego zdaniem piątkowe spotkanie "to tylko i wyłącznie próba znormalizowania przez Trumpa relacji z Putinem, niekoniecznie w kontekście Ukrainy".

Pisarski: Trump bardzo chce utrzymywać relacje z Putinem
Źródło: TVN24

- Mam takie nieodparte wrażenie, że prezydent Trump bardzo chce utrzymywać relacje z Putinem, chce handlować (...). Traktuje go jako partnera swojej wagi, którego szanuje z dziwnie pojętych powodów. Natomiast ta Ukraina jest przeszkodą, żebyśmy przeszli do business as usual - opisywał.

W ocenie Pisarskiego amerykańska "dyplomacja względem Rosji jest odarta z profesjonalizmu". - A po drugiej stronie to nie jest zawodnik wagi piórkowej. To jest doświadczona machina, która doskonale wie, jak to rozgrywać - podkreślił gość TVN24.

OGLĄDAJ: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prof. Andrzej Rychard, prof. Anna Wojciuk, Zbigniew Pisarski
pc

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prof. Andrzej Rychard, prof. Anna Wojciuk, Zbigniew Pisarski

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIKHAIL SINITSYN/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpWładimir PutinRosja
Czytaj także:
Lech gra rewanżowy mecz z Crveną zvezdą o awans do kolejnej rundy
Lech jeszcze dalej od Ligi Mistrzów
RELACJA
imageTitle
Debiut i od razu gol Piątka
Najnowsze
Akcja ratownicza w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wypadek w kopalni. Poszukiwany górnik nie żyje
Katowice
Deszcz meteorów
Przed nami wyjątkowa "noc spadających gwiazd"
METEO
Kim Keon Hi, żony byłego prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola
Pierwszy taki przypadek w historii. Była pierwsza dama ma być aresztowana
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki odpowiedział Żurkowi cytatem. "Uświadom to sobie, sobie"
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz o swojej odpowiedzialności za KPO: ja pilnuję zasad
BIZNES
Foki wypoczywają na plaży w Mikoszewie
Niezwykły widok nad Bałtykiem. "800 osobników"
METEO
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
WARSZAWA
imageTitle
Kolejne kosmiczne osiągnięcie Armanda Duplantisa
EUROSPORT
gorna andyga shutterstock_2378349767 (1)
Czat wspierany Al wesprze we Włoszech turystów
BIZNES
Ciężarówka spłonęła na A4
Ciężarówka w ogniu. Autostrada A4 była zablokowana
Kraków
Widok na miasto Anchorage na Alasce
To tu spotkają się Trump z Putinem. Biały Dom potwierdza
Świat
Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN
Ławrow rozmawiał z Rubio. Zgodzili się w jednej kwestii
Świat
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały
WARSZAWA
Noc, pogodna noc
Przed upalnym dniem czeka nas pogodna noc
METEO
imageTitle
Legenda tenisa wyznała, że choruje. "Samo suszenie włosów stało się trudne"
EUROSPORT
Krzysztof Szadurski i Jan Szyszko
"Absurdy będące pokłosiem wadliwych założeń", "nie było przestrzeni do znaczącej rewizji"
BIZNES
bol glowy glowa shutterstock_2485558383
"Kobieca choroba" dotyka także mężczyzn. "Mogą cierpieć bardziej"
Zdrowie
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Niny Patalon
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
WARSZAWA
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek i awaria śmigłowca na autostradzie A1
Katowice
Pożar na Zakynthos
Ogień blisko greckiego kurortu. Ewakuacja turystów
METEO
Obywatel Gruzji zaatakował nożem 31-latka
Atak nożem. 26-latek aresztowany
Katowice
KPO
Nieprawidłowości w KPO. Wszystko, co wiadomo do tej pory
Paulina Borowska
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
WARSZAWA
Ukraina, obwód charkowski. Oddział dronów SZU
Ukraina atakuje "głęboko na tyłach Rosji". Trafiony magazyn shahedów
Świat
Paweł K.
Mecenas od "trumny na kółkach" z zarzutami. Chodzi o narkotyki
Łódź
Donald Trump i Władimir Putin w Helsinkach, czerwiec 2018 roku
Wielka niewiadoma przed spotkaniem Trump - Putin. Trzy scenariusze
Świat
imageTitle
Włoszka pierwszą liderką Tour de Pologne kobiet. Polka krok od podium
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica