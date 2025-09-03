Nawrocki u Trumpa. Rozpoczęło się spotkanie w Białym Domu

- Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do bazy Andrews w stanie Maryland w nocy z wtorku na środę.
- Na godzinę 11.25 czasu lokalnego (17.25 czasu polskiego) zaplanowane jest jego spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym.
- To pierwsza zagraniczna wizyta Nawrockiego jako głowy państwa, ale z Trumpem spotkał się już w czasie kampanii wyborczej.
Prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews w stanie Maryland około godziny 18.50 czasu lokalnego (0.50 w Polsce w nocy z wtorku na środę). Na płycie lotniska, na którym rozwinięto czerwony dywan, prezydent został powitany przez pierwszą zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attache wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta.
Wbrew zwyczajowi w czasie ceremonii nie był obecny szef ambasady RP Bogdan Klich. Jak ustalił Marcin Wrona, korespondent "Faktów" TVN, stało się tak na prośbę kancelarii prezydenta Nawrockiego.
Z bazy Andrews prezydent pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.
