Nawrocki u Trumpa. Rozpoczęło się spotkanie w Białym Domu

Wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Relacja Marcina Wrony Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do bazy Andrews w stanie Maryland w nocy z wtorku na środę.

Na godzinę 11.25 czasu lokalnego (17.25 czasu polskiego) zaplanowane jest jego spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym.

To pierwsza zagraniczna wizyta Nawrockiego jako głowy państwa, ale z Trumpem spotkał się już w czasie kampanii wyborczej.

W TVN24 I TVN24+ OD GODZINY 17 WYDANIE SPECJALNE I RELACJA Z WIZYTY PREZYDENTA

Właśnie pojawiły się nowe informacje ( )

Prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews w stanie Maryland około godziny 18.50 czasu lokalnego (0.50 w Polsce w nocy z wtorku na środę). Na płycie lotniska, na którym rozwinięto czerwony dywan, prezydent został powitany przez pierwszą zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attache wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta.

Wbrew zwyczajowi w czasie ceremonii nie był obecny szef ambasady RP Bogdan Klich. Jak ustalił Marcin Wrona, korespondent "Faktów" TVN, stało się tak na prośbę kancelarii prezydenta Nawrockiego.

Prezydent RP @NawrockiKn jest już Waszyngtonie. Jutro spotkanie z @POTUS. pic.twitter.com/0D2eEz9uqu — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 2, 2025 Rozwiń

Z bazy Andrews prezydent pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD