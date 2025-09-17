Księżna i pierwsza dama. To "kluczowy moment" dla Kate i Melanii Trump

Donald Trump z żoną Melanią powitani przez księcia i księżną Walii Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Podczas dwudniowej wizyty amerykański prezydent wraz z żoną wezmą udział m.in. w wystawnym bankiecie z udziałem brytyjskiej rodziny królewskiej.

Zaplanowano również wspólny udział Melanii Trump i księżnej Kate w spotkaniu ze skautami.

Dla pierwszej damy USA wizyta na Wyspach jest pierwszą oficjalną wizytą zagraniczną po ponownym objęciu urzędu prezydenta przez jej męża.

Amerykańska pierwsza para przybyła na teren zamku Windsor w Wielkiej Brytanii krótko po godzinie 13. czasu polskiego. Przed śmigłowcem powitał ją brytyjski następca tronu - książę William i jego żona księżna Kate.

Melania Trump i księżna Kate będą miały jeszcze okazję porozmawiać. Ich spotkanie w cztery oczy znalazło się w harmonogramie wizyty Trumpów. W czwartek pojawią się wspólnie na spotkaniu skautów w ogrodach Frogmore. Zarówno pierwsza dama USA, jak i przyszła brytyjska królowa, są żonami znaczących postaci, ale - jak zwraca uwagę CNN - same "mają ogromne wpływy na arenie międzynarodowej", a ich spotkanie "podkreśla wysiłki Wielkiej Brytanii na rzecz zacieśnienia więzi z (amerykańską - red.) pierwszą rodziną w delikatnym geopolitycznie momencie".

"Kluczowy moment" dla księżnej Kate i Melanii Trump

"Jest to również kluczowy moment dla obu kobiet i roli, jaką odgrywają na arenie międzynarodowej" - dodaje amerykański nadawca. Dlaczego? Wizyta w Wielkiej Brytanii jest pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą Melanii Trump od czasu, gdy jej mąż powrócił do Białego Domu. Przygotowywała się do niej miesiącami - twierdzą źródła zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się CNN.

Dla księżnej Kate, która przed rokiem wróciła do pełnienia obowiązków po chorobie, wizyta Trumpów stanowi z kolei okazję do "strategicznego wykorzystania popularności". Żona księcia Williama w przeszłości spotkała się z dwiema amerykańskimi pierwszymi damami: Michelle Obamą i Jill Biden, ale spotkanie z Melanią Trump będzie dla niej pierwszym w roli księżnej Walii. Tytuł ten otrzymała po tym, jak Karol III objął brytyjski tron w 2022 roku.

Elizabeth Holmes, dziennikarka i autorka książek zajmująca się brytyjską rodziną królewską oceniła w rozmowie z CNN, że księżna i pierwsza dama USA, które w tym tygodniu będą miały pierwsze publiczne spotkanie "w istotnym stopniu przyczynią się do wzmocnienia więzi dyplomatycznych" obu krajów, a to m.in. za sprawą wspólnych zdjęć, które zapewne obiegną cały świat. Portal CNN zwrócił uwagę, że zarówno księżna Kate, jak i Melania Trump, w swoich aktywnościach kładą nacisk na dobrostan dzieci i właśnie to może być głównym tematem ich spotkania.