Księżna i pierwsza dama. To "kluczowy moment" dla Kate i Melanii Trump

- Podczas dwudniowej wizyty amerykański prezydent wraz z żoną wezmą udział m.in. w wystawnym bankiecie z udziałem brytyjskiej rodziny królewskiej.
- Zaplanowano również wspólny udział Melanii Trump i księżnej Kate w spotkaniu ze skautami.
- Dla pierwszej damy USA wizyta na Wyspach jest pierwszą oficjalną wizytą zagraniczną po ponownym objęciu urzędu prezydenta przez jej męża.
Amerykańska pierwsza para przybyła na teren zamku Windsor w Wielkiej Brytanii krótko po godzinie 13. czasu polskiego. Przed śmigłowcem powitał ją brytyjski następca tronu - książę William i jego żona księżna Kate.
Melania Trump i księżna Kate będą miały jeszcze okazję porozmawiać. Ich spotkanie w cztery oczy znalazło się w harmonogramie wizyty Trumpów. W czwartek pojawią się wspólnie na spotkaniu skautów w ogrodach Frogmore. Zarówno pierwsza dama USA, jak i przyszła brytyjska królowa, są żonami znaczących postaci, ale - jak zwraca uwagę CNN - same "mają ogromne wpływy na arenie międzynarodowej", a ich spotkanie "podkreśla wysiłki Wielkiej Brytanii na rzecz zacieśnienia więzi z (amerykańską - red.) pierwszą rodziną w delikatnym geopolitycznie momencie".
"Kluczowy moment" dla księżnej Kate i Melanii Trump
"Jest to również kluczowy moment dla obu kobiet i roli, jaką odgrywają na arenie międzynarodowej" - dodaje amerykański nadawca. Dlaczego? Wizyta w Wielkiej Brytanii jest pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą Melanii Trump od czasu, gdy jej mąż powrócił do Białego Domu. Przygotowywała się do niej miesiącami - twierdzą źródła zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się CNN.
Dla księżnej Kate, która przed rokiem wróciła do pełnienia obowiązków po chorobie, wizyta Trumpów stanowi z kolei okazję do "strategicznego wykorzystania popularności". Żona księcia Williama w przeszłości spotkała się z dwiema amerykańskimi pierwszymi damami: Michelle Obamą i Jill Biden, ale spotkanie z Melanią Trump będzie dla niej pierwszym w roli księżnej Walii. Tytuł ten otrzymała po tym, jak Karol III objął brytyjski tron w 2022 roku.
Elizabeth Holmes, dziennikarka i autorka książek zajmująca się brytyjską rodziną królewską oceniła w rozmowie z CNN, że księżna i pierwsza dama USA, które w tym tygodniu będą miały pierwsze publiczne spotkanie "w istotnym stopniu przyczynią się do wzmocnienia więzi dyplomatycznych" obu krajów, a to m.in. za sprawą wspólnych zdjęć, które zapewne obiegną cały świat. Portal CNN zwrócił uwagę, że zarówno księżna Kate, jak i Melania Trump, w swoich aktywnościach kładą nacisk na dobrostan dzieci i właśnie to może być głównym tematem ich spotkania.
Autorka/Autor: wac//am
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images