Świat

Księżna i pierwsza dama. To "kluczowy moment" dla Kate i Melanii Trump

GettyImages-2235357909
Donald Trump z żoną Melanią powitani przez księcia i księżną Walii
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump rozpoczął wizytę państwową w Wielkiej Brytanii. Jest ona również okazją do wyjątkowego spotkania dwóch wpływowych kobiet - pierwszej damy USA Melanii Trump i księżnej Kate. To "kluczowy moment" dla obu pań - ocenia CNN.
Kluczowe fakty:
  • Podczas dwudniowej wizyty amerykański prezydent wraz z żoną wezmą udział m.in. w wystawnym bankiecie z udziałem brytyjskiej rodziny królewskiej.
  • Zaplanowano również wspólny udział Melanii Trump i księżnej Kate w spotkaniu ze skautami.
  • Dla pierwszej damy USA wizyta na Wyspach jest pierwszą oficjalną wizytą zagraniczną po ponownym objęciu urzędu prezydenta przez jej męża.

Amerykańska pierwsza para przybyła na teren zamku Windsor w Wielkiej Brytanii krótko po godzinie 13. czasu polskiego. Przed śmigłowcem powitał ją brytyjski następca tronu - książę William i jego żona księżna Kate.

Powitanie Donalda i Melanii Trumpów na terenie zamku Windsor, 17 września 2025 r.
Powitanie Donalda i Melanii Trumpów na terenie zamku Windsor, 17 września 2025 r.
Źródło: Ian Vogler/Daily Mirror/PAP/PA

Melania Trump i księżna Kate będą miały jeszcze okazję porozmawiać. Ich spotkanie w cztery oczy znalazło się w harmonogramie wizyty Trumpów. W czwartek pojawią się wspólnie na spotkaniu skautów w ogrodach Frogmore. Zarówno pierwsza dama USA, jak i przyszła brytyjska królowa, są żonami znaczących postaci, ale - jak zwraca uwagę CNN - same "mają ogromne wpływy na arenie międzynarodowej", a ich spotkanie "podkreśla wysiłki Wielkiej Brytanii na rzecz zacieśnienia więzi z (amerykańską - red.) pierwszą rodziną w delikatnym geopolitycznie momencie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Królewskie powitanie Trumpa

Królewskie powitanie Trumpa

Hot dogi, pocałunek w usta, książę w piżamie

Hot dogi, pocałunek w usta, książę w piżamie

"Kluczowy moment" dla księżnej Kate i Melanii Trump

"Jest to również kluczowy moment dla obu kobiet i roli, jaką odgrywają na arenie międzynarodowej" - dodaje amerykański nadawca. Dlaczego? Wizyta w Wielkiej Brytanii jest pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą Melanii Trump od czasu, gdy jej mąż powrócił do Białego Domu. Przygotowywała się do niej miesiącami - twierdzą źródła zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się CNN.

Dla księżnej Kate, która przed rokiem wróciła do pełnienia obowiązków po chorobie, wizyta Trumpów stanowi z kolei okazję do "strategicznego wykorzystania popularności". Żona księcia Williama w przeszłości spotkała się z dwiema amerykańskimi pierwszymi damami: Michelle Obamą i Jill Biden, ale spotkanie z Melanią Trump będzie dla niej pierwszym w roli księżnej Walii. Tytuł ten otrzymała po tym, jak Karol III objął brytyjski tron w 2022 roku.

Elizabeth Holmes, dziennikarka i autorka książek zajmująca się brytyjską rodziną królewską oceniła w rozmowie z CNN, że księżna i pierwsza dama USA, które w tym tygodniu będą miały pierwsze publiczne spotkanie "w istotnym stopniu przyczynią się do wzmocnienia więzi dyplomatycznych" obu krajów, a to m.in. za sprawą wspólnych zdjęć, które zapewne obiegną cały świat. Portal CNN zwrócił uwagę, że zarówno księżna Kate, jak i Melania Trump, w swoich aktywnościach kładą nacisk na dobrostan dzieci i właśnie to może być głównym tematem ich spotkania. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Melania, ojej, co ona musi znosić!"

"Melania, ojej, co ona musi znosić!"

Anna Zaleska
Trump w Wielkiej Brytanii. Mają "asa", którym można "sporo ugrać"

Trump w Wielkiej Brytanii. Mają "asa", którym można "sporo ugrać"

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

USAWielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewskaMelania TrumpKsiężna KateKsiążę WilliamDonald Trump
