W sobotę przywódcy i czołowi politycy zebrali się na wirtualnym spotkaniu zwołanym przez premiera Wielkiej Brytanii, by omówić sprawę Ukrainy i negocjacji pokojowych. - Jeśli Władimir Putin poważnie myśli o pokoju, to jest to bardzo proste - oświadczył Keir Starmer. Podkreślał, że rosyjski dyktator "musi zaprzestać swoich barbarzyńskich ataków na Ukrainę i zgodzić się na zawieszenie broni".