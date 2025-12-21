Jako dziecko był tu z księżną Dianą. William pokazał synowi ważne miejsce

Król Karol i książę William na wspólnym spotkaniu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Książę William po raz pierwszy odwiedził ośrodek Passage ze swoją matką, księżną Dianą, gdy miał 11 lat. Trzydzieści dwa lata później przyszły monarcha zabrał tam swojego syna księcia George'a. Wspólnie pomagali w przygotowaniu świątecznego obiadu charytatywnego dla 150 osób w kryzysie bezdomności.

Christmas at The Passage, 32 years apart 🎄



December 2025: Prince William, Prince George and Head Chef Claudette.



December 1993: Diana, Princess of Wales, Prince William and Passage Chefs. pic.twitter.com/PqECUFi1rJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 20, 2025 Rozwiń

- Był bardzo podobny do swojego ojca (...) po prostu chciał się zaangażować i pomóc – powiedział o chłopcu szef organizacji charytatywnej Mick Clarke. - Opisałbym go jako miłego chłopaka. Wydawał się naprawdę bardzo zainteresowany naszą pracą, a w szczególności rozmowami z osobami, które korzystały z naszej pomocy - zaznaczył.

William zajął się przygotowaniem brukselki, a jego syn pomagał przy puddingach Yorkshire.

William i George w ośrodku Passage w Londynie Źródło: Reuters/Kensington Palace

"To podpis mojej mamy"

Przy tej okazji 12-letni książę wpisał się do księgi pamiątkowej, wykorzystując tę ​​samą stronę, którą podpisali William i Diana.

Jak relacjonował dyrektor Passage, William miał powiedzieć do swojego syna: - To podpis mojej mamy. To był pierwszy raz, kiedy mnie tu przyprowadziła.

William i George w ośrodku Passage w Londynie Źródło: Reuters/Kensington Palace

Wizyta w organizacji charytatywnej pomagającej osobom w kryzysie bezdomności przypadła w tym samym dniu, co doroczny świąteczny obiad rodziny królewskiej w Pałacu Buckingham.

William i George w ośrodku Passage w Londynie Źródło: Reuters/Kensington Palace

Organizacja Passage mieści się w londyńskiej dzielnicy Westminster, blisko Pałacu Buckingham. Filozofia organizacji nawiązuje do reformatora społecznego św. Wincentego a Paulo, działa od 1980 roku. W zeszłym roku pomogła ponad 3000 osób zagrożonych bezdomnością.

OGLĄDAJ: TVN24 HD