Widoczny kontrast w USA, "lekcja demokracji" w Mołdawii, tragiczny wypadek na przejeździe

1. Maia Sandu z ponad niemal 55 procent poparcia

2. Ameryka wybiera. Wyborczy finisz z kontrastami

To ostatnie dni walki Kamali Harris i Donalda Trumpa o głosy, przede wszystkim w stanach wahających się, które mają zadecydować o wyniku tegorocznych wyborów na prezydenta USA. Agencje prasowe, relacjonując przebieg niedzielnych wieców obojga kandydatów, zwróciły wagę na kontrastujące postawy polityków .

Przemówienie Donalda Trumpa w Pensylwanii - zaznaczyli dziennikarze Reutera i Associated Press - charakteryzowało się "mroczną retoryką". Agencje przywołały wypowiedź republikanina, który stwierdził, że nie miałby nic przeciwko, gdyby potencjalny zamachowiec strzelał w jego kierunku przez media - wskazywał przy tym na sektor, w którym znajdowali się dziennikarze. Kamala Harris w swoich wystąpieniach ani razu nie użyła wprost nazwiska swojego kontrkandydata, a jej retoryka była bardziej konsyliacyjna. Wybory w USA odbędą się formalnie we wtorek, jednak już od kilku tygodni w Stanach trwało wczesne głosowanie; w niektórych przypadkach zdeterminowani wyborcy stali w wielogodzinnych kolejkach, by postawić krzyżyk przy nazwisku wybranego kandydata bądź kandydatki.