Wielka Brytania zawiesza część licencji na sprzedaż broni do Izraela

Wielka Brytania, w związku z "wyraźnym ryzykiem" wykorzystania broni do popełnienia "poważnego naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego", zawiesi część licencji na sprzedaż broni do Izraela. Jak przekazał brytyjski rząd, lista zawieszonych produktów obejmuje ważne komponenty wykorzystywane w samolotach wojskowych, a także elementy ułatwiające celowanie naziemne.

Minister spraw zagranicznych David Lammy składając sprawozdanie w Izbie Gmin poinformował, że zawieszonych zostanie około 30 z 350 licencji na sprzedaż broni do Izraela, a decyzja ta jest następstwem przeglądu licencji eksportowych dokonanego w związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że "nie jest to całkowity zakaz, nie jest to embargo na broń".

- W obliczu konfliktu takiego jak ten, prawnym obowiązkiem rządu jest dokonanie przeglądu licencji eksportowych. Z przykrością informuję dziś Izbę, że otrzymana przeze mnie ocena wskazuje, iż w przypadku niektórych eksportów broni z Wielkiej Brytanii do Izraela, istnieje wyraźne ryzyko, że mogą one zostać wykorzystane do popełnienia lub ułatwienia poważnego naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego - oświadczył Lammy, dodając, że "Wielka Brytania nadal wspiera prawo Izraela do samoobrony, zgodnie z prawem międzynarodowym".