Świat

Zabójca dziecka znaleziony martwy w celi. W tym samym więzieniu zamordowano znanego muzyka

Mężczyzna odpowie za zbrodnię sprzed 26 lat
Wakefield w Wielkiej Brytanii
Źródło: Google Earth
W więzieniu w Wakefield znaleziono martwego więźnia. W sprawie śmierci mężczyzny, który odsiadywał karę za brutalne morderstwo dwulatki, zatrzymano trzech innych osadzonych - podają media. Niecały miesiąc wcześniej, w tym samym więzieniu, zamordowany został skazany za pedofilię muzyk Ian Watkins.
Kluczowe fakty:
  • 33-letni Kyle Bevan został skazany za morderstwo dwuletniej córki swojej partnerki w 2020 roku.
  • Bevan nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Według służb dziewczynka miała na ciele ponad setkę obrażeń.
  • W tym samym więzieniu, w którym znaleziono martwego Bevana, niecały miesiąc temu zamordowano muzyka Iana Watkinsa skazanego za pedofilię.

Jak poinformowała policja w West Yorkshire, w środę o godzinie 8.25 funkcjonariusze zostali wezwani do więzienia o zaostrzonym rygorze w Wakefield, po otrzymaniu informacji o znalezieniu w celi ciała mężczyzny. Służby więzienne zidentyfikowały go jako 33-letniego Kyle'a Bevana, który odbywał karę dożywocia.

Kilkugodzinny atak na dwulatkę

Mężczyzna został skazany za zabójstwo dwuletniej córki swojej partnerki w 2020 roku i miał spędzić w więzieniu co najmniej 28 lat - podaje portal Irish Independent. Bevan wprowadził się do swojej partnerki Sinead James kilka dni po tym jak nawiązał z nią kontakt na Facebooku. Jej córkę zamordował kilka miesięcy później.

Kyle Bevan
Kyle Bevan
Źródło: Dyfed-Powys Police

Według Irish Independent atak na małą Lolę James trwał sześć godzin. Mężczyzna spowodował u dziecka poważne obrażenia głowy. Były one tak ciężkie, że lekarze porównali je do obrażeń spowodowanych przez jadący z dużą prędkością samochód. Na ciele miała 101 zranień oraz siniaków, jak również ślady użycia broni. Mężczyzna zaprzeczał oskarżeniom, ale został skazany w 2023 roku. Sędzia opisał wtedy jego działania jako "deklarację wyższości nad jedyną osobą, wobec której czuł się lepszy - bezbronnym dzieckiem" - podaje BBC. Matkę dziewczynki skazano na sześć lat więzienia za spowodowanie lub umożliwienie śmierci córki w jej domu.

Śmierć mężczyzny traktowana jest jako "podejrzana", a w sprawie zatrzymano trzech więźniów.

Niecały miesiąc od śmierci Watkinsa

Do śmierci osadzonego doszło mniej niż miesiąc po tym, jak w tym samym więzieniu zamordowano skazanego za pedofilię Iana Watkinsa, wokalistę znanego z zespołu Lostprophets. Zmarł 11 października po śmiertelnym ugodzeniu nożem.

Ian Watkins, Lostprophets, 2008
Ian Watkins, Lostprophets, 2008
Źródło: THOMAS FREY/DPA/PAP

We wrześniu raport z inspekcji wykazał wzrost przemocy w więzieniu w Wakefield - stwierdza BBC.

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: Irish Independent, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
Więziennictwo Morderstwo Wielka Brytania
