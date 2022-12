Wielka Brytania wraz z Włochami i Japonią stworzą myśliwiec odrzutowy nowej generacji Tempest

Samolot, wstępnie nazwany Tempest, ma być gotowy do 2035 roku i zastąpić używanego przez brytyjskie siły powietrzne od dwóch dekad Eurofightera Typhoona. Jak poinformowano, będzie on miał takie cechy jak technologie kontroli gestów i śledzenia wzroku, pozwalające zmierzyć obciążenie pilota i identyfikować jego zmęczenie oraz stres psychiczny. Wbudowana sztuczna inteligencja pozwoli samolotowi pozostać w walce nawet, gdy pilot utraci przytomność. W kokpicie nie będzie żadnych pokręteł, a zaawansowana technologia stealth sprawi, że odrzutowiec będzie niemal niewidoczny dla radarów.

- Bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii, zarówno dziś, jak i dla przyszłych pokoleń, zawsze będzie dla tego rządu najważniejsze. Dlatego musimy pozostać na czele postępu w technologii obronnej - wyprzedzając tych, którzy chcą nam zaszkodzić. Międzynarodowe partnerstwo, które ogłosiliśmy dziś z Włochami i Japonią, ma na celu właśnie to, i podkreśla, że bezpieczeństwo regionów euroatlantyckiego i indo-pacyficznego jest niepodzielne - oświadczył brytyjski premier Rishi Sunak, który w piątek odwiedził bazę lotniczą w Coningsby w hrabstwie Lincolnshire.

Pozytywnie do projektu odniósł się również minister obrony w gabinecie cieni opozycyjnej Partii Pracy John Healey, który zapewnił o poparciu jego ugrupowania dla działań rządzących w tej kwestii. Zwrócił jednak uwagę na kwestię wyszkolenia pilotów do obsługi tak zaawansowanych maszyn. - Ministrowie muszą wyjaśnić, w jaki sposób wpisuje się to w szersze plany dotyczące przyszłości RAF-u (Królewskich Sił Powietrznych), w tym w jaki sposób uda się zapobiec opóźnieniom w szkoleniu pilotów szybkich odrzutowców - powiedział.