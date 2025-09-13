Uczestnicy skrajnie prawicowego marszu w Londynie zaatakowali funkcjonariuszy Źródło: Reuters

Jak poinformowała policja metropolitarna, w sobotnim marszu pod hasłem "Zjednocz Królestwo" wzięło udział około 110 tysięcy osób. Wydarzenie zorganizował skrajnie prawicowy aktywista Tommy Robinson, który powiedział, że jest ono "największą demonstracją w historii Wielkiej Brytanii" i "festiwalem wolności słowa".

Zwrócił się on też do demonstrantów mówiąc, że są "częścią fali patriotyzmu, która zalała cały kraj". - Dzisiaj pojawiła się iskra rewolucji w Wielkiej Brytanii, to jest nasz moment. (…) Rewolucja już się rozpoczęła - stwierdził.

Wielu uczestników przyniosło ze sobą flagi narodowe, angielskie, amerykańskie i izraelskie, a także transparenty z napisami "Zatrzymajcie łodzie", "Charlie Kirk RIP" oraz "Dość tego, ratujcie nasze dzieci". Charlie Kirk był znanym amerykańskim prawicowym publicystą i mówcą - został śmiertelnie postrzelony 10 września podczas spotkania ze studentami w Utah.

Marsz pod hasłem "Zjednocz Królestwo" w Londynie, 13 września 2025 roku

Podczas marszu doszło do głośnej krytyki brytyjskiego premiera Keira Starmera. Tłum skandował: "Czyja ulica? Nasza ulica", "Anglia" i "Tommy".

Podczas wiecu połączono się z amerykańskim miliarderem Elonem Muskiem. Zwrócił się on do tłumu za pośrednictwem łącza wideo, wyrażając krytyczne uwagi pod adresem Starmera, oskarżając go o "szybko rosnącą erozję Wielkiej Brytanii". Musk wezwał także protestujących do "rozwiązania parlamentu".

"Uchodźcy mile widziani". Kontrmanifestacja

W tym samym czasie w Londynie, kiedy odbywał się marsz zwolenników Robinsona, inną trasą ulicami Londynu przechodził "Marsz przeciwko faszyzmowi" zorganizowany przez grupę Stand Up to Racism z udziałem około 5 tysięcy osób.

Uczestnicy przynieśli ze sobą transparenty między innymi z napisami: "Uchodźcy mile widziani" oraz "Różnorodna Wielka Brytania". Zaczęli skandować: "Wstańcie, walczcie" i "Jesteśmy kobietami, nie damy się uciszyć, powstrzymajmy faszystów teraz".

Kontrmanifestacja Stand Up to Racism w Londynie (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters

Doszło do ataków na funkcjonariuszy

Obie demonstracje były oddzielone od siebie kordonem policji, w tym konnych patroli. Uczestnicy marszu skrajnej prawicy zaatakowali funkcjonariuszy rzucając w ich stronę szklanymi butelkami i innymi przedmiotami. Jak poinformowała policja metropolitarna, w czasie starć zastało zatrzymanych co najmniej dziewięć osób.

Akty agresji potępiła na platformie X ministra spraw wewnętrznych Shabana Mahmood. "Prawo do pokojowego protestu jest fundamentalne dla naszego kraju. (…) Potępiam jednak tych, którzy zaatakowali i zranili funkcjonariuszy policji. Każdy, kto bierze udział w działalności przestępczej, będzie musiał zmierzyć się z całą surowością prawa" - oświadczyła.

The right to peaceful protest is fundamental to this nation. I thank the police who worked hard to ensure much of today's protest was peaceful. But I condemn those who have attacked and injured police officers. Anyone taking part in criminal activity will face the full force of… — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) September 13, 2025 Rozwiń

Nad bezpieczeństwem uczestników demonstracji w Londynie czuwało 1600 funkcjonariuszy policji, w tym 500 sprowadzono z jednostek spoza stolicy.

