Rishi Sunak dołącza do wyścigu. "Zamierzam zostać waszym nowym premierem"

Były minister finansów Wielkiej Brytanii Rishi Sunak potwierdził w niedzielę chęć ubiegania się o stanowisko szefa Partii Konserwatywnej i w konsekwencji premiera - donosi agencja Reutera. To już drugi kandydat do zastąpienia Liz Truss, która w czwartek zapowiedziała swe ustąpienie. Jako pierwsza do wyścigu zgłosiła się liderka Izby Gmin Penny Mordaunt.

Próg 100 głosów. Scenariusze

Nowy lider konserwatystów zostanie jednocześnie premierem kraju, zastępując w obu tych rolach Liz Truss, która w czwartek zapowiedziała swoją rezygnację . Pretendenci do przywództwa, aby wziąć udział w zasadniczych wyborach, muszą do godz. 14.00 miejscowego czasu w poniedziałek uzyskać poparcie przynajmniej stu kolegów klubowych. Tak wysoki próg oznacza, że w zasadniczych wyborach może wystartować maksymalnie trzech kandydatów.

Kto będzie walczył o urząd premiera?

Potajemne spotkanie Johnsona z Sunakiem

Na razie nie ma żadnych szczegółów ani spotkania, ani ewentualnego porozumienia. Biorąc jednak pod uwagę osobowość Johnsona i to, że jeszcze cztery miesiące temu to on był premierem, a Sunak ministrem w jego rządzie, trudno sobie wyobrazić, by ten pierwszy zaakceptował drugoplanową rolę. Z drugiej strony Johnson jest bardziej polaryzującą postacią i w oczach samej Partii Konserwatywnej, i całego brytyjskiego społeczeństwa. Zatem umowa, w której to on miałby znów zostać premierem, przez sporą część samych członków partii byłaby zapewne źle odebrana.