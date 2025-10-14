Przyczepa odłączyła się od SUV-a i uderzyła w wózek. Troje dzieci w szpitalu

Glasgow, Edynburg. Miasta w Szkocji. Wideo archiwalne Źródło: Reuters archive

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w mieście Dumfries. Według policji około godziny 15:15 czasu miejscowego przyczepa odłączyła się od SUV-a marki Mitsubishi na Pleasance Avenue i uderzyła w wózek dziecięcy znajdujący się na chodniku. Trójkę dzieci w wieku ośmiu, 14 i 18 miesięcy zabrano do szpitala Dumfries and Galloway Royal Infirmary, a następnie przewieziono do Royal Children's Hospital w Glasgow. Władze nie poinformowały dotąd o ich stanie. 18-latka prowadząca wózek (prawdopodobnie opiekująca się dziećmi - red.) została przewieziona do szpitala. Tego samego dnia została wypisana - podał portal BBC.

Dumfries. Ulica, na której doszło do zdarzenia Źródło: Google Street View

Miejscowa policja zaapelowała do świadków zdarzenia o kontakt. - Trwa dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Apelujemy do wszystkich, którzy byli jego świadkami, o zgłaszanie się - powiedział sierżant David Kerr z wydziału drogowego szkockiej policji.