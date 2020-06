Atak "o charakterze terrorystycznym" w Wielkiej Brytanii. Trzy osoby nie żyją

Do ataku doszło w sobotę około godziny 19 miejscowego czasu w parku Forbury Gardens w Reading, na zachód od Londynu, w hrabstwie Berkshire, gdzie dwie godziny wcześniej zakończył się protest ruchu Black Lives Matter. Według relacji świadków mężczyzna podbiegł do siedzącej na trawie grupy kilku osób, głównie mężczyzn w średnim wieku, i dźgnął trzech z nich. Uciekając, sprawca ranił kolejne osoby. Zatrzymany został przez policjanta, który dogonił go i powalił na ziemię.