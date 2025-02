Ponad stu strażaków brało udział w gaszeniu pożaru pięciogwiazdkowego hotelu Chiltern Firehouse w Londynie - informuje miejscowa straż pożarna. Ogień wybuchł w restauracji zabytkowego budynku, po tym, jak płonące drewno wypadło z pieca do pizzy.

Pożar spowodował piec do pizzy

Według służb, pożar wybuchł po tym, jak płonące drewno wypadło z pieca do pizzy w restauracji na parterze Chiltern Firehouse. Następnie ogień rozprzestrzenił się kanałami wentylacyjnymi do dachu trzypiętrowego budynku. "Dach i trzecie piętro zostały zniszczone, a części drugiego piętra i parteru uszkodzone przez ogień" - podano w komunikacie. - Załogi pracowały niezwykle ciężko przez ponad osiem godzin, w trudnych warunkach - podkreślił McCourt, dodając, że strażacy nie dopuścili do przedostania się ognia na sąsiednie budynki.