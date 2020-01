Pilna narada rodziny królewskiej. Elżbieta II wydała komunikat

"Dzisiaj moja rodzina przeprowadziła bardzo konstruktywne rozmowy na temat przyszłości mojego wnuka i jego rodziny" - przekazała królowa w oświadczeniu. "Moja rodzina i ja całkowicie popieramy pragnienie Harry'ego i Meghan, którzy chcą zacząć nowe życie jako młoda rodzina. Chociaż wolelibyśmy, aby pozostali członkami rodziny królewskiej w pełnym wymiarze, szanujemy i rozumiemy ich pragnienie bardziej niezależnego życia i jednocześnie pozostawania ważną częścią mojej rodziny" - dodała. Jak podkreśliła, "Harry i Meghan jasno stwierdzili, że nie chcą być zależni od środków publicznych w nowym życiu". "Dlatego uzgodniono, że nastąpi okres przejściowy, w którym będą spędzać czas w Kanadzie i Wielkiej Brytanii" - czytamy w oświadczeniu królowej. Elżbieta dodała, że są to "skomplikowane kwestie", które rodzina królewska musi rozwiązać. "Jest jeszcze trochę do zrobienia, ale poprosiłam, by podjąć ostateczne decyzje w najbliższych dniach" - poinformowała.

W środę wieczorem książę Harry i księżna Meghan niespodziewanie ogłosili na Instagramie, że zamierzają zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej, chcą sami się utrzymywać oraz planują dzielić czas pomiędzy Wielką Brytanią a Ameryką Północną. Ich głównym zajęciem ma być obecnie fundacja charytatywna. Według źródeł w Pałacu Buckingham para nie konsultowała tego kroku z nikim z rodziny królewskiej, a wielu jej członków poczuło się dotkniętych formą, w jakiej zostało to zakomunikowane. W reakcji na to oświadczenie Elżbieta II w porozumieniu z księciem Karolem oraz jego starszym synem, księciem Williamem, poleciła wysokim rangą członkom personelu Pałacu Buckingham znalezienie praktycznego rozwiązania sytuacji. Według brytyjskich mediów królowej zależało, by takie rozwiązanie zostało wypracowane w ciągu 72 godzin. 35-letni Harry i jego o trzy lata starsza pochodząca z USA żona od pewnego czasu wysyłali sygnały, że niezbyt dobrze odnajdują się w roli członków rodziny królewskiej. W październiku ubiegłego roku ujawnili, że życie pod nieustanną obserwacją mediów jest dla nich bardzo trudne. Harry, odnosząc się do doniesień medialnych o rozdźwięku między nim a jego starszym bratem, powiedział, że wraz z Williamem znajdują się na "innych ścieżkach". Ponadto nie spędzili świąt Bożego Narodzenia z resztą rodziny, lecz wraz z synem Archie'm udali się do Kanady. Po powrocie mówili o niesamowitej gościnności, której tam doświadczyli, czym podsycili spekulacje, że to w tym kraju zamierzają spędzać większość czasu.