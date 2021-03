"Siły zbrojne muszą myśleć i działać inaczej". Mniej brytyjskich żołnierzy, więcej głowic atomowych

Wielka Brytania zredukuje stan osobowy sił zbrojnych tak, by do 2025 roku wynosił on 72,5 tysiąca aktywnego personelu wojskowego – przekazał w Izbie Gmin minister obrony Ben Wallace. Jak tłumaczył, brytyjska armia postawi na rozbudowę nowych technologii, takich jak drony czy walka w cyberprzestrzeni.