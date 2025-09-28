Logo strona główna
Świat

Książę Harry dementuje plotki po wizycie u króla. "Czysta fikcja"

Książę Harry przed sądem w Londynie na rozprawie apelacyjnej ws. ochrony
Książę Harry przyjechał do Clarence House w Londynie
Źródło: Reuters
Książę Harry stanowczo zaprzeczył doniesieniom medialnym o formalnym charakterze jego spotkania z królem Karolem, sugerując, że fałszywe relacje mogą być próbą sabotowania ich pojednania - poinformował portal BBC. "To czysta fikcja" - oświadczył rzecznik księcia.

10 września w Clarence House w Londynie doszło do pierwszego od niemal dwóch lat spotkania księcia Harry'ego z królem Karolem. Poprzednie ich spotkanie miało miejsce krótko po diagnozie raka u króla w lutym 2024 roku.

Wizyta była postrzegana jako krok w stronę naprawy relacji między 76-letnim monarchą a księciem, naznaczonych w ostatnich latach napięciami. Harry, który od lat mieszka w Kalifornii z żoną Meghan oraz dziećmi Archiem i Lilibet, wcześniej wyrażał chęć pojednania. W majowym wywiadzie dla BBC News stwierdził, że nie chce dalszych konfliktów i pragnie odbudować więzi rodzinne.

Czytaj też: Krok w stronę pojednania? Książę Harry spotkał się z królem Karolem

Medialne spekulacje po spotkaniu

Tymczasem gazeta "The Sun" opublikowała artykuł, w którym zasugerowała, że spotkanie w Clarence House miało bardziej formalny charakter, niż oczekiwano, a książę Harry został potraktowany jak oficjalny gość, a nie członek rodziny. Dziennik twierdził, że biuro księcia miało możliwość skomentowania tych doniesień przed publikacją, ale nie skorzystało z tej opcji.

Rzecznik księcia Harry'ego stanowczo odrzucił te relacje, nazywając je "czystą fikcją, podsycaną, jak można przypuszczać, przez źródła próbujące sabotować pojednanie między ojcem a synem". Nie wskazano jednak, kto mógłby stać za tymi informacjami.

Książę Harry
Książę Harry zamówił frytki w polskim food trucku. Pokazano zdjęcie
Rzeszów
Książę Harry
"Mam czyste sumienie". Książę Harry w szczerej rozmowie
Książę Harry
"Pojednanie jest coraz bardziej prawdopodobne"

Wizyta Harry'ego w Wielkiej Brytanii

Czterodniowa wizyta księcia Harry’ego w Wielkiej Brytanii obejmowała udział w wydarzeniach charytatywnych w Nottingham i Londynie. 41-letni książę w ostatnich latach odwiedzał kraj przy innych okazjach, m.in. w związku z postępowaniami sądowymi.

Harry i jego rodzina mieszkają obecnie w Kalifornii. Ostatnie udokumentowane spotkanie króla Karola z wnukami, Archiem i Lilibet, miało miejsce podczas Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II w czerwcu 2022 roku.

Książę Harry od lat krytykuje brytyjskie tabloidy, zarzucając im m.in. ingerencję w jego życie prywatne. W styczniu 2025 roku wydawca "The Sun" wypłacił mu odszkodowanie i przeprosił za niezgodne z prawem działania, kończąc długotrwały spór sądowy. Harry wielokrotnie podkreślał, że media odegrały kluczową rolę w pogorszeniu jego relacji z rodziną królewską.

Autorka/Autor: BC/ads

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Książę HarryKról Karol III
