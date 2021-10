Wykorzystywanie pozycji do osiągnięcia korzyści seksualnych "najczęstszą formą korupcji" w brytyjskiej policji

Brytyjskie Niezależne Biuro do spraw Postępowania Policji (IOPC) oświadczyło we wtorek, że wykorzystywanie przez funkcjonariuszy policji swojej pozycji do osiągnięcia korzyści seksualnych jest obecnie najczęstszą formą korupcji w brytyjskiej policji. W latach 2016-2020 w Anglii i Walii do IOPC trafiły 643 przypadki takich zdarzeń.