W brytyjskiej Izbie Lordów wciąż zasiada grupa arystokratów, którzy odziedziczyli członkostwo w parlamencie. Premier Keir Starmer dziedziczenie prawa do miejsca w izbie wyższej określa jako zasadę "nie do obrony", a wskutek działań jego rządu tak zwani parowie dziedziczni już niedługo prawdopodobnie zawieszą zabytkowe szaty na kołku. Arystokraci są przeciwni zmianom.

Premier Wielkiej Brytanii "powiedział, że przyznawane przy urodzeniu prawo do zasiadania w izbie wyższej jest zasadą 'nie do obrony', a jego rząd rozpoczął proces mający na celu ostateczne położenie kresu dziedzicznym parom" - czytamy.

"Największa reforma" od ćwierćwiecza

"Obita czerwoną skórą pozłacana Narnia"

Obecna sesja została zainaugurowana w lipcu 2024 roku. Choć - jak podaje brytyjski parlament na swojej stronie - "nie ma ustalonej długości sesji", "zazwyczaj przebiegają one wedle tego samego schematu od wiosny do wiosny, z kilkoma przerwami".

Arystokraci przeciwni zmianom

Co o planowanych zmianach sądzą sami arystokraci zasiadający w Izbie Lordów? Redakcja Sky News rozmawiała m.in. z Charlesem Courtenayem, 38. hrabią Devon, który ma jeden z najstarszych dziedzicznych tytułów parowskich na Wyspach. Arystokrata twierdzi, że on i jego koledzy z izby wyższej wnoszą do niej "pewne doświadczenie życiowe, którego nie mają polityczni nominaci". - Uważam, że rola, jaką dziedziczni parowie odgrywają w Izbie Lordów, jest wzorcowa - ocenił.

Lord Strathclyde Thomas Galbraith uważa, że plan rządu jest "czysto politycznym posunięciem". - Myślę, że prawdziwym powodem, dla którego rząd chce się ich (parów - red.) pozbyć, jest to, że większość z nich nie jest członkami Partii Pracy - powiedział w rozmowie ze Sky News. - Jest to zatem bezpardonowy atak na konstytucję - kontynuował. Jego zdaniem chodzi o to, by "pozbyć się przeciwników" i "pozwolić premierowi kontrolować, kto wchodzi do Izby Lordów".