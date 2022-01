Johnson apeluje, by nie dawać Putinowi pretekstu. "Musimy bardzo ostrożnie obliczać, co robimy" 

Przykład Czeczenii i Bośni

Premier Wielkiej Brytanii - jak podał Reuters - oskarżył także prezydenta Rosji Władimira Putina o to, że dąży do odbudowania strefy wpływów. - To, czego Putin w zasadzie chce, to powrót do starego systemu stref wpływów i nie tylko Ukrainę "ma na oku" - oświadczył w parlamencie.