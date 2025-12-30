CNN: to CIA uderzyło w port w Wenezueli

Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

CIA miało przeprowadzić tajną operację w zeszłym tygodniu za pomocą dronów. Wsparcia wywiadowczego miały udzielić siły specjalne USA.

Według CNN celem ataku był "odległy dok na wybrzeżu Wenezueli, który według rządu USA był wykorzystywany przez wenezuelski gang Tren de Aragua do przechowywania narkotyków i przeładowywania ich na łodzie w celu dalszej wysyłki".

Źródła telewizji podały, że w chwili ataku na miejscu nikogo nie było i nikt nie odniósł obrażeń. Choć był to pierwszy tego typu atak na infrastrukturę Wenezueli to miał on głównie wymiar symboliczny, ponieważ był to jeden z wielu portów, skąd narkotyki opuszczają ten kraj - podało jedno ze źródeł.

Atak nie został odnotowany przez władze Wenezueli. CNN wystosowało do CIA, Białego Domu i sił specjalnych USA oraz wenezuelskich organów rządowych prośby o komentarz, lecz nie otrzymało odpowiedzi.

Trump: uderzyliśmy ich z ogromną siłą

O ataku po raz pierwszy poinformował w zeszły piątek prezydent Donald Trump. - Zniszczyliśmy dużą instalację, z której wypływają statki. Zrobiliśmy to dwa dni temu. Uderzyliśmy ich z ogromną siłą - powiedział w wywiadzie dla nowojorskiego radia WABC.

Trump potwierdził to ponownie w poniedziałek, nie podając jednak szczegółów. - Doszło do dużej eksplozji w obszarze doków, gdzie oni ładują swoje łodzie narkotykami - powiedział Trump. - Uderzaliśmy we wszystkie łodzie, a teraz uderzyliśmy na lądzie - dodał.

Trump już w listopadzie mówił, że autoryzował tajne operacje CIA na terenie Wenezueli, nie wspominając, o jakich operacjach mowa.

USA kontra Wenezuela

Tren de Aragua to jeden z wenezuelskich gangów, które administracja Trumpa oficjalnie uznała za organizację terrorystyczną. Biały Dom utrzymuje, że władze Wenezueli, w tym prezydent Nicolas Maduro, współpracują z kartelami, a wręcz nimi kierują.

Od kilku tygodni siły USA prowadzą kampanię przeciwko przemytowi narkotyków do USA, atakując łodzie na wodach międzynarodowych na Morzu Karaibskim. Trump ogłosił też "całkowitą blokadę" tankowców wypływających z tego kraju.

OGLĄDAJ: "Prezydent pokoju wkręci Amerykę w działania wojenne"? Zobacz cały materiał