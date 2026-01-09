Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

W Wenezueli do głosu dochodzą gangi. "Poczynają sobie coraz śmielej"

Służby bezpieczeństwa w Wenezueli
Wenezuela pogrążona w niepewności po uprowadzeniu Maduro. Materiał "Faktów" TVN
Źródło: "Fakty" TVN
Dziennikarze portugalskich i brazylijskich mediów donoszą, że sytuacja w Wenezueli po pojmaniu przez siły USA prezydenta Nicolasa Maduro staje się chaotyczna. Wskazują, że do głosu coraz częściej dochodzą tam grupy przestępcze, w tym złożone z osób związanych z reżimem.

Służby graniczne Wenezueli utrudniają zagranicznym dziennikarzom wjazd na terytorium tego kraju, ale o pogłębiającym się chaosie informują Wenezuelczycy, którzy udają się do Kolumbii.

Dziennikarze portugalskich stacji CMTV i RTP, powołujący się na obywateli Wenezueli, relacjonują, że chaos, który powstał po ataku wojsk amerykańskich i pojmaniu 3 stycznia wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro, "wypełniany jest przez lokalne gangi".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wenezuela miała dostać listę żądań USA

Służby bezpieczeństwa w Wenezueli
Służby bezpieczeństwa w Wenezueli
Źródło: MIGUEL GUTIERREZ/PAP/EPA

"Grupy przestępcze kontrolują już miejscowości w kilku regionach Wenezueli, szczególnie na terenach przygranicznych" - przekazała w czwartek telewizja CMTV, powołując się na obywateli tego kraju, z którymi rozmawiała na moście im. Simona Bolivara, znajdującym się pomiędzy wenezuelskim San Antonio del Tachira a kolumbijskim Villa del Rosario.

Rozmówcy portugalskiej stacji wyrażają przekonanie, że część grup przestępczych, nasilających swoją aktywność, jest powiązanych z wenezuelską milicją.

Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie
Dlaczego Maduro miał problem z siadaniem, a żona bandaż na głowie? Ludzie Trumpa opowiedzieli
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Trump pytany o nadzór nad Wenezuelą. "Tylko czas pokaże"
złoto
Tony złota Wenezueli i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
BIZNES

Brazylijskie media: gangi poczynają sobie coraz śmielej

Coraz większą aktywność gangów w Wenezueli potwierdzają także dziennikarze mediów brazylijskich, wysłani na granicę z Wenezuelą.

"Gangi poczynają sobie coraz śmielej od czasu ujęcia Nicolasa Maduro i kontrolują już niektóre obszary Wenezueli" - przekazał brazylijski portal Tela, dodając, że organizacje przestępcze "przejmują kontrolę nad terenami miejskimi i drogami, narzucając swoje zasady oraz wymuszając haracze".

Serwis odnotował też nasilające się w kraju represje ze strony służb bezpieczeństwa wobec opozycjonistów, a także zwykłych mieszkańców Wenezueli. Według portalu Tela, dochodzi m.in. do systematycznych kontroli obywateli i konfiskowania telefonów komórkowych.

RTP: narasta poczucie niepewności

Również RTP, powołująca się na mieszkających w Wenezueli Portugalczyków, przekazała doniesienia, że nasilają się tam kontrole sieci społecznościowych i rewizje obywateli na ulicach.

Służby bezpieczeństwa w Wenezueli
Służby bezpieczeństwa w Wenezueli
Źródło: MIGUEL GUTIERREZ/PAP/EPA

"Ludzie, którzy otrzymali SMS-a lub inny komunikat zawierający treści wymierzone w reżim w Caracas, wykasowują te wiadomości w obawie przed uliczną kontrolą. Wśród mieszkańców Wenezueli narasta poczucie niepewności" - przekazała RTP.

Władze zapowiedziały zwolnienie znacznej liczby więźniów

Przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez zapowiedział w czwartek zwolnienie w najbliższych godzinach "znacznej liczby" więźniów, w tym zarówno Wenezuelczyków, jak i obcokrajowców. Określił to jako "jednostronny gest pokojowy".

Organizacja pozarządowa Foro Penal informowała niedawno, że w Wenezueli jest ponad 800 więźniów politycznych. Ich uwolnienia domagali się przedstawiciele opozycji, zarówno przebywający w kraju, jak i działający na emigracji.

Jorge Rodriguez jest bratem wiceprezydentki Delcy Rodriguez, która przejęła obowiązki prezydenta kraju po obaleniu 3 stycznia przez siły specjalne USA dotychczasowego przywódcy Nicolasa Maduro.

Z więzienia wyszedł między innymi 62-letni polityk Enrique Marquez, który opowiedział się za zwycięstwem kandydata opozycji Edmundo Gonzaleza w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

Wraz z Marquezem na wolność wyszedł Biagio Pilierim, lider partii opozycyjnej i deputowany, który krytycznie odnosił się do rządu.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MIGUEL GUTIERREZ/PAP/EPA

Wenezuela USA
