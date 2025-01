Lider wenezuelskiej opozycji: porwano mojego zięcia

"Dziś rano mój zięć Rafael Tudares został porwany. Rafael jechał do szkoły moich 7- i 6-letnich wnuków w Caracas, aby podrzucić je na rozpoczęcie zajęć, gdy ubrani na czarno mężczyźni w kapturach zatrzymali go i wsadzili do złotej furgonetki o numerze rejestracyjnym AA54E2C. Jest uznany za zaginionego" - napisał Gonzalez na platformie X.