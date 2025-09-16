Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Turyści wyrzuceni z Wenecji z czasowym zakazem powrotu

Wenecja
Włochy. Turyści w Wenecji
Źródło: Reuters Archiwum
Para z Wielkiej Brytanii została ukarana mandatem i wyrzucona z Wenecji z czasowym zakazem powrotu. To reakcja władz miasta po tym, jak zostali złapani na kąpieli w największym weneckim kanale. Tylko w tym roku we włoskim mieście doszło do ponad tysiąca incydentów z turystami.

Do zdarzenia doszło w czwartek. 35-letni Brytyjczyk i jego 25-letnia partnerka z Rumunii, mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii, przybyli wówczas do Wenecji. Jak poinformowała policja, jeszcze tego samego dnia para postanowiła zażyć kąpieli w głównej wodnej arterii miasta - Canal Grande - niedaleko mostu Akademii (Ponte dell'Accademia). Zauważyli to gondolierzy i natychmiast wezwali służby, które zatrzymały dwoje turystów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

METEO
Od tłumów do pustek w hotelach. Włoski region liczy straty

Od tłumów do pustek w hotelach. Włoski region liczy straty

BIZNES

Para wyrzucona z Wenecji

Pływanie w weneckich kanałach jest zabronione m.in. ze względu na intensywny ruch na wodach oraz niewystarczającą czystość ich wody. Dlatego para musiała liczyć się z konsekwencjami swojego zachowania. W ramach kary wymierzono im grzywnę w wysokości 450 euro (równowartość ok. 1,9 tys. zł) od osoby, a także wydalono ich z miasta z zakazem powrotu. Zakaz ten był jednak czasowy i obowiązywał 48 godzin.

Według statystyk policyjnych był to już 1136. przypadek w tym roku, jak na turystów nałożono podobną karę za niewłaściwe zachowanie. Około 10 przypadków z tej liczby stanowiły kary nałożone właśnie za pływanie w kanałach.

"Podziękowałam gondolierom za współpracę i zgłoszenie" - podkreśliła w oświadczeniu radna miejska ds. bezpieczeństwa Elisabetta Pesce. "Wenecję trzeba bronić przed tymi, którzy jej nie szanują: ochrona miasta oznacza zapewnienie godnego traktowania mieszkańców i turystów, którzy doświadczają go z szacunkiem" - dodała.

Ograniczenia dla turystów w Wenecji

Nieodpowiednie zachowanie turystów to jeden ze skutków nadmiernej turystyki, zauważa CNN. By z nią walczyć Wenecja wprowadza szereg ograniczeń, np. w wybrane dni w lato jednodniowi turyści muszą płacić 10 euro za wstęp do historycznej części miasta. Zakazano także dużych grup turystycznych powyżej 25 osób czy korzystania z głośników i megafonów.

Mówią, że jest nawiedzona, wygląda jak symbol wi-fi. Wenecjanie przejęli wyspę
Dowiedz się więcej:

Mówią, że jest nawiedzona, wygląda jak symbol wi-fi. Wenecjanie przejęli wyspę

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shchipkova Elena / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WenecjaWłochy
Czytaj także:
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
"Wyjątkowo wysokie ceny" dla polskich odbiorców. Ministerstwo reaguje
BIZNES
42 min
1609_cnb_braun_monika
PremieraSiostra Grzegorza Brauna: w jego żyłach też płynie żydowska krew, jest mieszańcem tak jak ja
Czarno na białym
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia
METEO
imageTitle
Mistrz świata ma zagrać w ekstraklasie
EUROSPORT
imageTitle
Liga Mistrzów wraca w pełnej krasie. Wszystkie zmiany i nowinki
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Zderzyły się dwa auta, nie żyje młoda kobieta
Kraków
Policyjne kontrole na S17 przy użyciu drona
Dron nad trasą S17. Policjanci kontrolowali ciężarówki
WARSZAWA
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Niemal dwa tysiące polskich pracodawców jest gotowych na zmianę"
BIZNES
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Miał grozić nastolatce bronią. Nie przyznał się, ale powiedział o konflikcie z rodziną
WARSZAWA
imageTitle
Nie żyje polski piłkarz. Miał 28 lat
EUROSPORT
Pijany obywatel Ukrainy spowodował wypadek
Pijany i bez prawa jazdy doprowadził do wypadku. Został deportowany
Opole
shutterstock_1232762641
Dron nad Belwederem i budynkami rządu. Nowe informacje
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Waszyngtonie
Trump "będzie nadal próbował". Ma spotkać się z Zełenskim
Świat
Julia Swyrydenko
Potężna luka. Ukraina rozmawia z partnerami
BIZNES
Chmury mammatus na Kędzierzynem-Koźlem
"Worki" na niebie o poranku. Skąd się wzięły
METEO
imageTitle
Trener mistrzów Europy nie świętował tytułu. Trafił do szpitala
EUROSPORT
Model szkoleń wojskowych miał być "do końca marca"
Tusk zapowiedział model szkoleń wojskowych "do końca marca". Czy jest?
Michał Istel
2023-04-05T053508Z_1_LVA003238803042023RP1_RTRWNEC_0_2388-UKRAINE-CRISIS-YAHIDNE-ZELENSKIY-CLIP2-0003
Horror mieszkańców wsi. "Rozkazy wydawali Klon i Pająk"
Świat
Friedrich Merz, Karol Nawrocki
Najpierw prezydent, teraz kanclerz. Rozmowy Nawrockiego w Berlinie
Świat
imageTitle
Wyznanie rywalki Świątek. "Mam tendencję do autodestrukcji"
EUROSPORT
Budowa schronów to zadanie na dekady (zdj. ilustracyjne)
Prawie cztery tysiące kontroli i ani jednego pełnoprawnego schronu
Łódź
Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Bił i groził żonie i kilkuletnim dzieciom. Zabrał telefon, by nie mogła wezwać pomocy
Lublin
Gwałtowna powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Całe wsie i targowiska pod wodą. "Nic nie zostało"
METEO
Izraelskie czołgi na granicy z Gazą
"Gaza płonie". Netanjahu potwierdził rozpoczęcie ofensywy
Świat
Conor McGregor i Donald Trump w Białym Domu
Gwiazdor MMA rezygnuje z udziału w wyborach prezydenckich
Świat
1609N097V FOTY SW OBAJTEK-0006
"Praktycznie nowe miasto" ma powstać na Mazurach. "Inwestycja była ukrywana"
madryt hiszpania shutterstock_1344720185
Zapowiadają dopłaty do wynajmu. Mają poprawić dostęp młodych do mieszkań
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
METEO
Waldemar Buda
Europoseł o "ostrzelaniu" jego auta. Jest komunikat policji
Świat
Policyjny pościg w Gdyni
Podczas pościgu uderzył w dwa radiowozy, padły strzały
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica