Szef rządu, odnosząc się do wyniku partii TISZA, stwierdził, że to "skomplikowało nam życie". Przyznał, to "jeszcze bardziej utrudniło i tak już trudne wybory, ponieważ konieczne było pokonanie dwóch opozycji, starej i nowej" - przytoczył jego słowa portal Hirado.

"Zatrzymanie dryfu w kierunku wojny"

- W Europie zwyciężyli zwolennicy pokoju - stwierdził Orban, nawiązując do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. W jego opinii miały one na celu "spowolnienie lub zatrzymanie dryfu w kierunku wojny", a cel ten został częściowo osiągnięty. Polityk przypomniał, że znaczące zwycięstwo skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) we Francji doprowadziło do rozpisania wyborów parlamentarnych w tym kraju.