Przyczółek trzech mocarstw. Komu służył Orban?

"Nie ma nikogo, kto byłby lepszy, mądrzejszy lub byłby lepszym liderem niż Viktor Orban. On jest fantastyczny"; Viktor Orban to "głos rozsądku w Europie", "jeśli takie siły staną się silniejsze, Europa się odrodzi"; "Uważam Pana za starego przyjaciela. Podziwiam Pana dalekowzroczność i determinację". Choć te wypowiedzi brzmią jak hasła z wieców wyborczych premiera Węgier, w rzeczywistości są to cytaty przywódców największych światowych mocarstw: kolejno Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga.
Może zadziwiać, jak USA, Rosja i Chiny jednym głosem chwaliły Viktora Orbana. I to chwaliły tym mocniej, im słabsza była jego pozycja w kraju i w całej Europie. Dlaczego pozaeuropejskie mocarstwa tak polubiły Węgry? I jaką rolę pełnił dla nich ustępujący premier?
- Jakie korzyści czerpały światowe mocarstwa ze współpracy z Viktorem Orbanem?
- Dlaczego Węgry stały się strategicznym partnerem zarówno dla Rosji, jak i Chin?
- W jaki sposób polityka Orbana wpływała na UE i NATO?
- Jakie były konsekwencje zacieśnienia relacji Węgier z USA po powrocie Donalda Trumpa do władzy?