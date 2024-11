Według ekspertów oznacza to, że jeśli wybory odbyłyby się teraz, Tisza miałaby realną szansę na zdobycie większości absolutnej, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządzenie.

Zmiana wyborczych nastrojów na Węgrzech

Jednocześnie specjaliści z instytutu Median zwracają uwagę, że o ile ujawnione w ostatnim czasie materiały, które miały skompromitować lidera opozycji Petera Magyara, nie przełożyły się na utratę zaufania do niego, o tyle dotychczasowe działania rządu doprowadziły do spektakularnego spadku poparcia.

Chodzi o to, że prokurator generalny Węgier sugerował, iż Magyar jest złodziejem. Dotyczy to sytuacji, kiedy polityk miał zabrać telefon osobie, która go nagrywała, i wyrzucić do Dunaju.