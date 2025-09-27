Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Węgry oskarżają sąsiada o "próbę czerpania zysków z wojny". Jest odpowiedź

Peter Szijjarto
Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca
Źródło: Reuters
Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto zarzucił Chorwacji "próbę czerpania zysków z wojny w Ukrainie" za pomocą "podnoszenia opłat tranzytowych za dostawy ropy naftowej". Władze w Zagrzebiu odrzuciły oskarżenia i stwierdziły, że "to Węgry czerpią zyski z taniej rosyjskiej energii".
Kluczowe fakty:
  • Według Szijjarto Chorwacja chce uniemożliwić Węgrom "kupowanie rosyjskiej ropy, aby zapewnić sobie monopol na Węgrzech".
  • Premier Chorwacji Andrej Plenković z "oburzeniem odrzucił fałszywe tezy" szefa węgierskiego MSZ.
  • Publiczny spór rozbił się również o to, czy rurociąg z Chorwacji jest w stanie w pełni zaspokoić węgierskie potrzeby.

"Niezależnie od tego, jak bardzo chorwacki rząd temu zaprzecza, próbuje on czerpać zyski z wojny w Ukrainie. Od jej wybuchu znacznie podnieśli opłaty tranzytowe za dostawy ropy przez Chorwację, a teraz chcą nam uniemożliwić kupowanie rosyjskiej ropy, aby zapewnić sobie monopol na Węgrzech i zarobić na nas jeszcze więcej pieniędzy" - napisał w sobotę w serwisie X minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

"Rurociąg Adria nie jest w stanie sam zaopatrywać Węgier i Słowacji: badania jasno pokazują, że rurociąg ten po prostu nie jest w stanie dostarczać nam potrzebnej ilości ropy w sposób ciągły i niezawodny" - dodał szef węgierskiej dyplomacji

Szef MSZ Węgier oskarża Chorwację próbę czerpania zysków z wojny

Adria ma swój początek na chorwackiej wyspie Krk gdzie znajduje się terminal naftowy Omiszalj. Dalej biegnie przez Chorwację w kierunku północnym, na Węgry i Słowację, gdzie łączy się z rurociągiem Przyjaźń, oraz w kierunku wschodnim do Bośni i Hercegowiny oraz Serbii. Transportuje ropę do rafinerii w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii i na Węgrzech.

Szijjarto oskarżył wcześniej Zagrzeb o nakładanie na dostarczaną na Węgry ropę "podatku wojennego" - podniesienie opłaty tranzytowej po wybuchu wojny na Ukrainie pięciokrotnie. Zapewnił przy tym, że Budapeszt nie pozwoli, by "zachłanność Chorwatów podważyła obniżki cen mediów na Węgrzech".

Szef węgierskiej dyplomacji stwierdził też, że Węgry mogłyby importować z Chorwacji znacznie więcej gazu ziemnego i ropy naftowej, niż pozwala na to obecnie infrastruktura energetyczna sąsiedniego kraju, ponieważ jej poziom rozwoju znacznie odbiega od poziomu Węgier. Szijjarto podkreślił jednk, że oparcie zaopatrzenia Węgier na tym odcinku byłoby posunięciem niezwykle niebezpiecznym i nieodpowiedzialnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sybiha odpowiada Szijjarto: jesteście pachołkiem Kremla

Sybiha odpowiada Szijjarto: jesteście pachołkiem Kremla

Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi

Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi

BIZNES

Odpowiedź Chorwacji

Oskarżenia Szijjarto skomentowali premier Chorwacji Andrej Plenković oraz minister spraw zagranicznych tego kraju Gordan Grlić Radman.

- Z oburzeniem odrzucam fałszywe tezy węgierskiego ministra, jakoby Chorwacja była spekulantem wojennym. Wręcz przeciwnie, Chorwacja jest dobrym sąsiadem, który w czasie kryzysu energetycznego chce wykorzystać swoje możliwości dla bezpieczeństwa dostaw do krajów sąsiednich - powiedział podczas piątkowej konferencji premier Plenković.

Szef chorwackiej dyplomacji przypomniał natomiast, że "to Węgry czerpią zyski z taniej rosyjskiej energii".

"Chorwacja zainwestowała w terminal LNG na wyspie Krk i ropociąg, który ma pełną przepustowość, aby zaopatrywać Węgry, Słowację i innych partnerów w Europie Środkowej, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne UE. Ropociąg ma pełną zdolność techniczną i operacyjną, aby zaspokoić zapotrzebowanie węgierskich i słowackich rafinerii MOL na ropę naftową. Potwierdziły to wspólne testy" - napisał w serwisie X Grlić Radman.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WAEL HAMZEH/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
WęgryChorwacjaPeter SzijjartoRopa naftowa
Czytaj także:
imageTitle
Niespodziewana porażka Liverpoolu. Zadecydował gol w 97. minucie
Najnowsze
Port lotniczy Amsterdam-Schiphol
Dron nad lotniskiem w Holandii. Zamknięto jeden z pasów
Świat
Brazylijska Amazonia
Drzewa w Amazonii są coraz grubsze. Dlaczego tak się dzieje?
METEO
Prawo jazdy
17-latek z prawem jazdy? Będzie haczyk
Katarzyna Czupryńska-Chabros
imageTitle
Szalone derby Madrytu. Real bezradny po przerwie
EUROSPORT
imageTitle
Szczęsny wraca do gry, trener Barcelony potwierdził
EUROSPORT
Steve Witkoff
Ojciec negocjował w sprawie Gazy, syn zabiegał o inwestycje
Świat
Przymrozki
Pogodna noc z ryzykiem przymrozków
METEO
imageTitle
Korona kontynuuje doskonałą passę. Seria Lechii boleśnie przerwana
EUROSPORT
Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Kuriozum w Toruniu. Nowa stacja miała być nieużywana przez pięć lat
Michał Malinowski
Ostatni etap Vuelta a Espana został przerwany przez propalestyńskich demonstrantów
Sport narzędziem w rękach polityków. A MKOl tylko się przygląda
Mariusz Czykier
Miłosz Motyka
Minister: Polska może stać się skansenem Europy
BIZNES
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro na propalestyńskim proteście w Nowym Jorku
Prezydent bez wizy. "Nieodpowiedzialne i podburzające działania"
Świat
imageTitle
Sensacyjne podium mistrzostw świata. Niewiadoma-Phinney bez medalu
EUROSPORT
imageTitle
Włosi wniebowzięci. "Wygraliśmy epicki mecz, rozegrany doskonale"
EUROSPORT
Niedźwiedź brunatny na Alasce
Wyszli na szlak, pogryzł ich niedźwiedź
METEO
Trasa Maratonu Warszawskiego
W niedzielę Maraton Warszawski. Trasa biegu, zamknięte ulice
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja
WARSZAWA
Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki
Zełenski podał liczbę dronów, które zmierzały w kierunku Polski
Świat
imageTitle
Semeniuk zaapelował do kibiców po przegranym półfinale
EUROSPORT
Puste butelki po alkoholu
25 ofiar alkoholu metylowego w Rosji
Świat
Powódź w Tajlandii
Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób
METEO
imageTitle
Załamany Kurek. "Nie mogłem walczyć o swoje marzenia"
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne złoto Garnbret w Seulu. Dziesiąty tytuł mistrzyni świata
EUROSPORT
Autobus zderzył się z tramwajem
Zderzenie autobusu z tramwajem. Pasażerka trafiła do szpitala
Łódź
Bogdan Święczkowski
Reakcja na zawiadomienie Święczkowskiego. "Próba wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów"
Polska
Substancja niewiadomego pochodzenia we wrocławskim pogotowiu
Rozlana substancja "nieznanego pochodzenia", zamknęli stację pogotowia
Wrocław
imageTitle
Trener Polaków po dotkliwej porażce. "Musimy podnieść głowy"
EUROSPORT
Ulubionym sklepem Zamiry był Harrods
Atak hakerów na luksusowy sklep. Wyciekły dane klientów
BIZNES
imageTitle
Polska - Czechy. Kiedy i o której godzinie mecz o brązowy medal?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica