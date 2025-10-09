Logo strona główna
Świat

Orban gratuluje węgierskiemu nobliście. Swojemu krytykowi

Viktor Orban
Natalia Szostak o László Krasznahorkai, laureacie literackiego Nobla 2025
Źródło: TVN24
Laszlo Krasznahorkai mówił, że "w dzisiejszych Węgrzech nie ma już żadnej nadziei" i twierdził, że kraj ten w ostatnich latach coraz bardziej oddalał się od Zachodu. W wywiadach laureat Literackiej Nagrody Nobla nie raz krytykował rządy Viktora Orbana. Premier tymczasem niedawno cytował jego powieść, by podkreślić pozytywne, jego zdaniem, zmiany na Węgrzech.

Pod koniec września Viktor Orban przywołał w przemówieniu w komitacie (odpowiednik polskiego województwa) Bekes na południowym wschodzie kraju jedną z powieści tegorocznego laureata Nagrody Nobla, Laszlo Krasznahorkaia.

- To, co dzieje się w tej powieści, jest koszmarem ministra (transportu, Janosa) Lazara: pociągi, które nigdy nie przyjeżdżają, spanikowany kierownik stacji, sfrustrowani pasażerowie, zrujnowane stacje – powiedział premier, otwierając zmodernizowaną linię kolejową.

- Ta powieść to przeszłość, a tu jest przyszłość. Nie będzie już znikających pociągów, zrujnowanych stacji i zdenerwowanych maszynistów - dodał Orban.

Mówił, że na Węgrzech "demokracja jest bardzo krucha"

Laszlo Krasznahorkai, który mieszka na emigracji we włoskim Trieście, a wcześniej mieszkał też w Berlinie, co najmniej kilkukrotnie wypowiadał się krytycznie wobec Orbana i narracji jego rządu między innymi w kwestii wojny w Ukrainie.

Laszlo Krasznahorkai
Laszlo Krasznahorkai
Źródło: Gyula Czimbal/PAP

Węgierski premier zamieścił w czwartek na Facebooku wpis gratulacyjny po przyznaniu pisarzowi nagrody. "Duma Węgier, pierwszy laureat Nagrody Nobla z miasta Gyula, Laszlo Krasznahorkai. Gratulacje" - napisał. Jeden z internautów przypomniał w komentarzach dosadne słowa Krasznahorkaiego z jednego z wywiadów: "mam gdzieś, co myślą politycy".

W wywiadzie dla szwedzkiej gazety "Svenska Dagbladet" z początku tego roku pisarz ostro skrytykował politykę Orbana, mówiąc, że "w dzisiejszych Węgrzech nie ma już żadnej nadziei", a "demokracja jest bardzo krucha".

"Orban i jego współpracownicy nazywają naszą historię chwalebną. To absurd. Węgierska historia składa się wyłącznie z porażek" - mówił Krasznahorkai. Ocenił, że władze oraz węgierska skrajna prawica wykorzystują traumę Trianon, czyli traktatu po I wojnie światowej, w wyniku którego kraj utracił ponad dwie trzecie swojego terytorium.

W przekonaniu pisarza Węgry coraz bardziej oddalały się od Zachodu w ostatnich latach pod rządami Orbana.

Z kolei w wywiadzie udzielonym w grudniu minionego roku w Nowym Jorku, Krasznahorkai porównał Węgry do szpitala psychiatrycznego, z którego odeszli lekarze. Stwierdził, że problemem jest przede wszystkim to, że w takich krajach jak Węgry czy Niemcy miliony ludzi głosują na radykalnie prawicowe ugrupowania.

"Napawa mnie to przerażeniem". Pisarz o stosunku Węgier wobec wojny w Ukrainie

Pisarz niejednokrotnie ostro odnosił się również do polityki rządu w kwestii rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Budapeszt od początku wojny utrzymywał, że chce zachować "neutralność" w jej obliczu, często wyłamując się ze wspólnego unijnego stanowiska względem Rosji i Ukrainy.

"Jak kraj może pozostać neutralny, gdy Rosjanie najeżdżają sąsiednie państwo?" – pytał Krasznahorkai w lutym tego roku w rozmowie z amerykańskim kwartalnikiem literackim "The Yale Review".

"Napawa mnie to przerażeniem. Węgry sąsiadują z Ukrainą, a reżim Orbana przyjmuje bezprecedensową postawę, prawie niespotykaną w historii Węgier. Po części dlatego, że do tej pory to my zawsze byliśmy atakowani i przegrywaliśmy, a po części dlatego, że nigdy nie wyobrażałem sobie, że węgierscy przywódcy polityczni będą mówić o tak zwanej neutralności w tej sprawie" – stwierdził wówczas Krasznahorkai.

Kim jest Laszlo Krasznahorkai

Laszlo Krasznahorkai urodził się 5 stycznia 1954 r. w Gyuli na południu Węgier. Studiował prawo na uniwersytetach w Segedynie oraz Budapeszcie. Ostatecznie zdobył dyplom na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Loranda Eotvosa w ramach specjalności hungarystyczno-nauczycielskiej. Jego pierwsza nowela "Tebenned hittem" ukazała się w 1977 r. na łamach "Mozgo Vilag". W latach 1977–1982 pracował jako dokumentalista w wydawnictwie Gondolat Konyvkiado, a od 1982 r. pozostaje pisarzem niezależnym.

Poprzednim węgierskim pisarzem, który otrzymał Literacką Nagrodę Nobla, był Imre Kertesz - laureat z 2002 roku.

pc

Autorka/Autor: akr/tr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

WęgryViktor OrbanLiteratura
