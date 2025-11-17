Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności Kanady

Papież Franciszek w Kanadzie
Papież Leon XIV spotkał się z aktorami i reżyserami
Źródło: Reuters/TVN24
Kilkadziesiąt artefaktów należących pierwotnie do rdzennych mieszkańców Kanady zostanie zwrócone społecznościom przez Watykan. Przed 100 laty do Rzymu wysyłali je misjonarze.
Kluczowe fakty:
  • Trzy lata temu podczas pielgrzymki do Kanady papież Franciszek wystosował historyczne przeprosiny do Pierwszych Narodów Kanady za rolę kościoła w "ludobójstwie" oraz tłumieniu tożsamości rdzennej ludności.
  • W czasie tamtej pielgrzymki rdzenni mieszkańcy Kanady zaapelowali o zwrot artefaktów, które znajdowały się w Rzymie.
  • Jak podano w oświadczeniu, 62 przedmioty mają trafić do wspólnot, które pierwotnie były ich właścicielami.

Watykan zwróci rdzennym mieszkańcom Kanady 62 artefakty. Odebrane 100 lat temu, do tej pory znajdowały się w muzeum w Rzymie. Kościół określił te przedmioty jako "dary" przekazane przez przywódców plemiennych, ale krytycy kwestionują to sformułowanie, biorąc pod uwagę nierównowagę sił w czasie ich przekazywania.

Trzy lata od papieskich przeprosin

Przedmioty zostały symbolicznie przekazane przez papieża Leona XIV w sobotę Konferencji Biskupów Katolickich Kanady (CCCB), która poinformowała, że planuje zwrócić je społecznościom, do których pierwotnie należały. We wspólnym oświadczeniu papieża i CCCB poinformowano, że papież "pragnie, aby ten dar stanowił konkretny znak dialogu, szacunku i braterstwa".

Decyzja o przekazaniu artefaktów zapadła trzy lata po tym, jak papież Franciszek wystosował historyczne przeprosiny do Pierwszych Narodów Kanady za rolę kościoła w "ludobójstwie" oraz tłumieniu tożsamości rdzennej ludności poprzez program szkół z internatami. Podczas ówczesnej pielgrzymki papieża do Kanady rdzenna ludność zwróciła się o zwrot artefaktów.

Papież Franciszek w Kanadzie
Papież Franciszek w Kanadzie
Źródło: ABACA/PAP/EPA

Przedmioty przekazane przez papieża pochodziły z kilku różnych społeczności z całej Kanady i były wysyłane do Rzymu przez misjonarzy w celu zaprezentowania na wystawie w 1925 roku, na której zebrano ponad 100 tysięcy eksponatów.

Co znajduje się wśród artefaktów?

Wśród artefaktów znajduje się m.in. kajak, który był używany przez Inuitów do polowań na wieloryby na północy kraju, jak również zestaw haftowanych rękawiczek pochodzących od ludu Kri. Przedmioty znajdują się obecnie w rzymskim magazynie i wylecą do Kanady 6 grudnia - poinformował ambasador Kanady w Watykanie w rozmowie z CBC News.

Koszty przekazania przedmiotów zostały z góry poniesione przez plemiona, które planują zorganizować ceremonię przed ich oficjalnym zwrotem - podaje CBC.

Decyzję papieża pochwaliła minister spraw zagranicznych Kanady, Anita Anand. Nazwała ją "ważnym krokiem, który oddaje hołd różnorodnemu dziedzictwu kulturowemu rdzennej ludności i wspiera trwające wysiłki na rzecz prawdy, sprawiedliwości i pojednania".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Indianie pozywają byłego proboszcza polskiej parafii za negowanie ludobójstwa

Indianie pozywają byłego proboszcza polskiej parafii za negowanie ludobójstwa

Papież w Kanadzie: Chcę prosić wszystkie ofiary o przebaczenie. Nigdy więcej

Czym były szkoły z internatem?

Prowadzone przez Kościół katolicki i kościoły protestanckie, częściowo wspierane finansowo przez rząd szkoły z internatem i szkoły dzienne dla dzieci rdzennych mieszkańców Kanady, między innymi Metysów i Inuitów, działały od XIX wieku prawie do końca XX wieku. Trafiło do nich około 150 tysięcy dzieci, a podstawowym celem placówek była asymilacja, zgodnie z ideologią kolonializmu. Dzieci były często siłą odbierane rodzicom i miały zakaz mówienia w swoich językach, a także pielęgnowania własnych zwyczajów.

W niedofinansowanych szkołach panowały niekiedy fatalne warunki, zdarzało się, że dzieci zmuszane były do ciężkiej pracy i żyły w ostrym rygorze. Niektóre nie wróciły do swoich domów.

Watykan w materiałach dla dziennikarzy towarzyszących papieżowi w podróży do Kanady trzy lata temu przytoczył dane z raportu kanadyjskiej Komisji Prawdy i Pojednania, według której prawdopodobnie ponad trzy tysiące dzieci zmarło z powodu chorób, niedożywienia i maltretowania przez 100 lat od założenia tych szkół.

W 1968 roku kanadyjski rząd objął kontrolę nad tymi szkołami, przejmując ją od instytucji kościelnych. W kolejnych latach szkoły zamykano - ostatnie w latach 90. Wtedy również stowarzyszenia zrzeszające rdzenną ludność kraju wystąpiły z żądaniami przeprosin i odszkodowań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Papież mówił o "mozolnym procesie uzdrawiania i pojednania". W czasie mszy odbył się protest

"Wirus jest wszędzie". Tłumy powitały papieża, a władze medyczne apelują

Celem powołanej w 2008 roku Komisji Prawdy i Pojednania było zbadanie działalności tych tzw. szkół rezydencjalnych. Zapadła decyzja o powołaniu muzeów w dwóch z nich. Sprawa odszkodowań dla byłych uczniów nie została jeszcze sfinalizowana.

Przez długie lata mówiono o oczekiwaniu na przeprosiny ze strony Watykanu po tym, gdy wcześniej gest ten uczynił zakon oblatów, który prowadził wiele takich placówek.

Już wcześniej, w 1984 roku, podczas swej pierwszej wizyty w Kanadzie św. Jan Paweł II potępił ucisk rdzennych mieszkańców. Zwracając się do nich, powiedział: - W jedności z całym Kościołem głoszę wszystkie wasze prawa i ich odpowiednie obowiązki. Potępiam również ucisk fizyczny, kulturowy i religijny, i wszystko, co w jakikolwiek sposób pozbawiłoby was lub jakąkolwiek grupę tego, co słusznie należy do was.

Apele o mea culpa nasiliły się za pontyfikatu Franciszka, gdy w 2015 roku opublikowano raport komisji.

ZOBACZ REPORTAŻE W TVN24 GO: PIERWSZA CZĘŚĆ REPORTAŻU "KANADA PACHNĄCA CIERPIENIEM: DZIECI NIE TEGO BOGA" DRUGA CZĘŚĆ REPORTAŻU "KANADA PACHNĄCA CIERPIENIEM: ZNÓW STANIEMY SIĘ LUDŹMI" TRZECIA CZĘŚĆ REPORTAŻU "KANADA PACHNĄCA CIERPIENIEM: PRAWDA I POJEDNANIE"

OGLĄDAJ: Dzieci nie tego Boga (cz. 1)
pc

Dzieci nie tego Boga (cz. 1)

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: BBC, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ABACA/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
KanadaWatykanKościół katolickiPapież Leon XIVPapież Franciszek
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
"Kolejny element". PLK o incydentach na torach
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO
Duszniki-Zdrój
Awantura w restauracji z udziałem nowej burmistrz. Prokuratura zajęła się sprawą
Wrocław
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda usunął krzyż z sali urzędu. Jest wyrok w sprawie
Lublin
Incydent na torach kolejowych
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory
Mark Rutte
Szef NATO o dywersji na kolei w Polsce: jesteśmy w kontakcie
Świat
zakupy, handel, wydatki, centrum handlowe, galeria handlowa, Arkadia
Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Świątek zamurowało. Tego dania lepiej jej nie podkradać
EUROSPORT
shutterstock_2511627201
Psycholodzy: chatboty i aplikacje wellness mogą szkodzić. Dlaczego?
Zdrowie
Muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego Stalagu 1B Hohenstein w Olsztynku - zdjęcie z 2015 roku
Kupił album o obozie jenieckim, miasto reaguje
Olsztyn
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
METEO
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Ewa Żebrowska
Podejrzany o atak na taksówkarza to 18-letni Dominik P.
Chwalił się, że "pociął taksówkarza". Zarzuty i areszt za atak nożem
WARSZAWA
imageTitle
Dzielna walka Kurakowej w Lake Placid. Triumfatorka niezadowolona
Najnowsze
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
METEO
Ministerstwo Finansów
Kasa państwa pod kreską. Potężny deficyt
BIZNES
Jeffrey Epstein
Trump zmienia zdanie w sprawie akt Epsteina
Świat
Fragmenty niemieckiej rakiety V-2 wydobyte w Bliźnie
Tajna broń Hitlera znaleziona na Podkarpaciu
Rzeszów
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
"Wszystkie ręce na pokład", "nie dajmy się zastraszyć"
Ukraińska policja
Ukraińskie gwiazdy wycofują się z koncertu. W tle afera korupcyjna
Świat
imageTitle
Jakość na boisku, charakter w szatni. Tak rodzi się nowy lider kadry
EUROSPORT
shutterstock_2184208493
Imponująca wygrana w loterii
BIZNES
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Psycholog oskarżony o wykorzystywanie małoletniej
Wrocław
Prowadził mimo zakazu i pod wpływem alkoholu
Pijany wsiadł za kółko, miał trzy promile
WARSZAWA
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Silne opady śniegu i deszczu, a do tego lód na drogach
METEO
Premier Donald Tusk przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa
Incydenty na torach. Godzina po godzinie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica