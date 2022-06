Papież Franciszek przeprasza mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego

Papież Franciszek przeprosił w niedzielę mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego za to, że musiał odwołać swoją wizytę w tych krajach z powodu problemów z kolanem. - Proszę was o wybaczenie mi tego. Módlmy się razem, abym z pomocą Boga i dzięki leczeniu mógł jak najszybciej do was przyjechać - powiedział.

Planowana na 2-7 lipca podróż papieża Franciszka do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego została przełożona na późniejszy termin - ogłosił w piątek Watykan. Wyjaśniono, że papież podjął tę decyzję za radą lekarzy.

Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni przekazał dziennikarzom: "Przychylając się do prośby lekarzy, by nie zniweczyć rezultatów trwającej terapii kolana Ojciec Święty z żalem musi przełożyć podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego, przewidzianą na 2-7 lipca, na nowy termin, który zostanie ustalony".

W niedzielę sam papież skomentował przełożenie wizyty w Afryce. - Czuję wielki żal, że musiałem przełożyć tę podróż, którą nadal bardzo chcę odbyć - mówił na placu Świętego Piotra w Watykanie. - Proszę was o wybaczenie mi tego. Módlmy się razem, abym z pomocą Boga i dzięki leczeniu mógł jak najszybciej do was przyjechać. Jesteśmy pełni nadziei - powiedział, zwracając się bezpośrednio do mieszkańców i władz obu krajów.

Papież Franciszek PAP/EPA/CLAUDIO PERI

Problemy zdrowotne papieża

Od dłuższego czasu z powodu poważnych problemów z kolanem papież porusza się na wózku. W niedzielę Franciszek określił swoją dolegliwość, którą prawdopodobnie jest zerwanie więzadła, jako "problemy z nogą". Franciszek cierpi również na rwę kulszową, która sprawiała, że utykał jeszcze przed dolegliwościami związanymi z kolanem.

Źródła watykańskie, na które powołuje się Reuters, podały, że papież otrzymuje kilka zastrzyków tygodniowo, a także poddawany jest fizykoterapii. Według źródeł Franciszek miał nadzieję, iż uda mu się odzyskać przynajmniej częściową zdolność chodzenia przed rozpoczęciem podróży.

Agencja dodała, że papież nie zgadza się na operację z powodu problemów ze znieczuleniem ogólnym po operacji usunięcia części jelita rok temu.

W planach papieża jest jeszcze wizyta w Kanadzie, do której ma dojść pod koniec lipca.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/kg

Źródło: Reuters, PAP