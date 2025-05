Pierwszy żart nowego papieża. Padł po pytaniu o turniej tenisowy

Audiencja papieża Leona XIV dla mediów. "Musimy odrzucić paradygmat wojny" Źródło: TVN24

Papież Leon XIV po raz pierwszy rozmawiał z dziennikarzami. W pewnym momencie padł pomysł zorganizowania dobroczynnego turnieju tenisowego. Wtedy nowy papież pokusił się o żart.

Kluczowe fakty: Papież Leon XIV udzielił audiencji dla przedstawicieli mediów i odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Leon XIV został wybrany na papieża 8 maja w czwartym głosowaniu podczas konklawe.

W poniedziałek papież Leon XIV po raz pierwszy udzielił w Watykanie audiencji dla wysłanników mediów z całego świata. Spotkanie odbyło się w Auli Pawła VI. Przedstawiciele prasy, portali, radia i telewizji podczas rozmowy zachęcali go m.in., by zorganizował dobroczynny turniej tenisowy. Leon XIV od lat bowiem gra w tenisa i jest fanem tego sportu. Papież zareagował pozytywnie na tę propozycję.

Jeden z dziennikarzy powiedział, że mógłby zaprosić tenisistę Andre Agassiego. Wtedy papież zażartował, mówiąc: "wystarczy, żebyście nie sprowadzili Sinnera". Odniósł się tym samym do nazwiska włoskiego tenisisty - Jannika Sinnera, który jest numerem jeden na świecie. "Sinner" oznacza bowiem po angielsku "grzesznika".

Papież potwierdza podróż do Turcji

Leon XIV, pytany przez dziennikarzy, potwierdził też, że przygotowywana jest jego podróż do Turcji. Okazją jest 1700. rocznica Soboru Nicejskiego. Było to zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego, zwołane przez cesarza Konstantyna w Nicei w krainie Bitynii (obecnie ta miejscowość to Iznik). Papież był również pytany, czy planuje wkrótce podróż do Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzi. Jednak zaprzeczył.

Dowiedz się więcej: Papież o wpływie, jaki sztuczna inteligencja miała na wybór imienia Leon