Papież Franciszek: osoba, którą dzisiaj jesteśmy, nie rodzi się z dóbr materialnych, ale z miłości, jaką otrzymaliśmy

Papież o relacjach w rodzinie: trzeba uczyć się słuchać i rozumieć

Jak mówił dalej Ojciec Święty, "może nie urodziliśmy się w rodzinie nadzwyczajnej i bez problemów, ale to jest nasza historia". - Każdy powinien myśleć: to jest moja historia, to są nasze korzenie. Jeśli je obetniemy, życie usycha - kontynuował.

Franciszek: zaangażujmy się wszyscy na rzecz tego, by wspierać, bronić i strzec rodzinę

- To niebezpieczne, kiedy zamiast słuchać się (nawzajem - red.), zarzucamy sobie błędy. Zamiast troszczyć się o innych, koncentrujemy się na naszych potrzebach. Zamiast prowadzić dialog, izolujemy się z telefonem. To przykre, gdy widzi się, że przy stole każdy siedzi z telefonem - uznał Franciszek.

Franciszek skierował do wiernych często powtarzaną przez siebie prośbę, by na koniec dnia pogodzić się w rodzinie. - Ile to razy niestety w domach ze zbyt długiego milczenia i nieleczonych egoizmów rodzą się konflikty - mówił, wskazując, że czasem dochodzi nawet do przemocy w różnych formach. - To rozbija harmonię i zabija rodzinę. Nawróćmy się z "ja" na "ty" - zaapelował.