Badają przemoc seksualną wobec zakonnic. "To było dotąd ukryte zjawisko"

Watykan bada przypadki nadużyć seksualnych wobec zakonnic - poinformował w czwartek prefekt kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kardynał Joao Braz de Aviz na łamach watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano".

Brazylijski hierarcha wyjaśnił w wywiadzie dla kobiecego dodatku do watykańskiej gazety, że przypadki badane w jego kongregacji dotyczą nadużyć ze strony duchownych, ale także wykorzystywania "między zakonnicami". Dodał, że w jednej z kongregacji zgłoszono dziewięć przypadków nadużyć. - To było dotąd ukryte zjawisko, które musi zostać ujawnione - stwierdził kardynał Joao Braz de Aviz.

Przełamane milczenie

Już wcześniej - ostatnio w grudniu na łamach wydawanego co miesiąc dodatku "Kobiety, Kościół, świat" - poruszono temat przemocy wobec zakonnic: zarówno seksualnej, jak i nadużywania wobec nich władzy ze strony ludzi Kościoła. Papież Franciszek "przełamał milczenie w sprawie przemocy" - powiedziała wtedy watykańskiemu dziennikowi siostra Jolanta Kafka, przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich (UISG), polska zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej - Misjonarek Klaretynek. Podkreśliła, że ta postawa papieża "daje nam możliwość, by mówić, być - także jako UISG - miejscem wysłuchania i pomocy nie tylko w obliczu przemocy seksualnej, ale wszelkiego nadużywania władzy".

"Sytuacja kobiet pozostaje bardzo dwuznaczna"

Po raz pierwszy temat ten został poruszony w tym samym magazynie w lutym 2019 roku. Zwrócono wówczas uwagę na zmowę milczenia, jaka panuje wokół tego zjawiska. "Sytuacja kobiet pozostaje bardzo dwuznaczna. Przede wszystkim obecna wewnątrz instytucji kościelnej od stuleci mentalność skoncentrowana na kobiecie niebezpiecznej i kusicielce, skłania do klasyfikowania takiej przemocy, nawet denuncjowanej, jako wykroczeń seksualnych popełnianych bez przeszkód" - podkreślono wówczas w watykańskim dzienniku.

Wkrótce potem papież Franciszek podczas rozmowy z dziennikarzami w odniesieniu do tej publikacji przyznał, że w Kościele jest problem takiej przemocy wobec kobiet.

W listopadzie zeszłego roku Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Zakonnych zaapelowała do zakonnic, by zgłaszały przypadki nadużyć seksualnych i innych, których padły ofiarami. W komunikacie zachęciła do zawiadamiania o tym władz kościelnych i cywilnych. Deklaracja Unii była reakcją na informacje o przypadkach przemocy seksualnej, w tym gwałtów, i zapowiedzią walki z - jak zaznaczono – "wszelkimi formami nadużyć" w murach zakonów.