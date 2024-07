W walkach o Wowczańsk armia rosyjska mogła stracić elitarną 83. Brygadę Powietrznodesantową - relacjonują media w Kijowie, powołując się na oceny amerykańskiego magazynu "Forbes". Ukraińska brygada Azow informuje o odbiciu dwóch ważnych wiosek w obwodzie donieckim. Według BBC, potencjał ofensywny armii rosyjskiej w Donbasie słabnie. Podsumowujemy, co wydarzyło się w minionym tygodniu w Ukrainie.

W czerwcu siły ukraińskie uderzyły w ponad 330 miejsc koncentracji żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu wojskowego armii rosyjskiej - podał w poniedziałkowym sprawozdaniu sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Celem były m. in. obiekty obrony powietrznej, bazy i magazyn paliw i magazyny amunicji.

Walki, które zamieniły się w "krwawą łaźnię"

Potencjał ofensywny armii wroga słabnie

Dymisja generała

Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił ze stanowiska szefa Połączonych Sił Zbrojnych generała Jurija Sodola. Był on obwiniany między innymi o to, że wysyłał żołnierzy na skazane na porażkę misje. Generała oskarżano np. o nienależyte zaopatrzenie w sprzęt wojskowych, którzy utrzymują przyczółek Krynki na wschodnim, okupowanym przez Rosjan, brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim.

Według brygady Azow, Sodol miał wydawać rozkazy sprzeczne z miejscem rozmieszczenia żołnierzy Azowa i 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, walczących w 2022 roku o Mariupol (obecnie miasto jest okupowane przez siły rosyjskie). Generał miał nakazać żołnierzom 36. Brygady, by przebijali się do huty Azowstal, a Azowowi - do zakładów metalurgicznych im. Iljicza. Tymczasem - jak twierdzi brygada Azow - pierwsi znajdowali się wówczas bliżej zakładu im. Iljicza, a drudzy - w pobliżu huty Azowstal.