Nie żyje Walerij Polakow. Nikt nie przebywał na orbicie dłużej niż on

W wieku 80 lat zmarł Walerij Polakow, rosyjski kosmonauta, który spędził na orbicie okołoziemskiej łącznie 678 dni. Podczas jednej tylko misji, w ciągu 437 dni, okrążył Ziemię ponad 7 tysięcy razy. Do tej pory jest to najdłuższa podróż, jaką człowiek kiedykolwiek odbył w kosmosie.

Najdłuższa podróż w kosmosie

Osiem lat później ustanowił rekord, który do dziś pozostaje niepobity. Polakow żył i pracował jako lekarz na stacji kosmicznej Mir (z ros. "pokój" - red.) 437 dni, od 8 stycznia 1994 roku do 22 marca 1995 roku. To najdłuższa w historii nieprzerwana podróż na okołoziemskiej orbicie. W tym czasie Rosjanin okrążył Ziemię ponad 7 tys. razy.