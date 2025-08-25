W Chinach "robot urodzi dziecko". Ile w tym prawdy, ile science fiction

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Media polskie i zagraniczne szeroko informowały, że na konferencji technologicznej w Pekinie ogłoszono, jakoby w 2026 roku w Chinach pojawi się robot-surogatka.

Przedstawiano to jako środek zaradczy na problem demograficzny Chin.

W przekazach brak było szczegółów na temat wynalazku, podawano tylko nazwisko jego twórcy.

W informacji o "naukowym przełomie" w Chinach prawdy jest jednak niewiele. Eksperci tłumaczą, dlaczego jej nie może być.

Polskie serwisy informacyjne donosiły w połowie sierpnia o niezwykłym przełomie naukowym. Pisano, że w Chinach miał się pojawić pierwszy robot humanoidalny zdolny do noszenia ciąży i porodu. "Robot urodzi dziecko. W Chinach maszyny mają ratować demografię" - informowała 13 sierpnia "Rzeczpospolita". "Robot za 14 tys. dol. ma urodzić dziecko w Chinach. Naukowy przełom" - podał za nią serwis Business Insider. "Humanoidalny robot z macicą. Nowe możliwości rodzicielstwa" - można było przeczytać w Interii. "Roboty będą rodzić dzieci? To nie film science fiction! Prace mają się ku końcowi" - oznajmiał w tytule "Fakt".

O humanoidalnym robocie z macicą pisały też serwisy kobiece, lifestylowe, a nawet religijne. Wyjaśniano, że w ten sposób Chiny chcą walczyć z kryzysem demograficznym. Zastanawiano się, "czy to przyszłość leczenia niepłodności". Uprzedzano, że "krytycy ostrzegają przed nieodwracalnymi konsekwencjami etycznymi".