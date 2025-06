Orban ugości Putina na Węgrzech? "Zostanie przyjęty tak, jak na to zasługuje"

Węgry wprowadziły ułatwienia wizowe dla Białorusinów i Rosjan. To zaniepokoiło Brukselę (materiał z sierpnia 2024 roku) Źródło: Maciej Sokołowski/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Węgierski premier udzielił wywiadu francuskiej telewizji LCI. W poniedziałek Orban przemówi na wiecu ogólnoeuropejskiej partii Patrioci dla Europy we Francji, gdzie udał się na zaproszenie Marine Le Pen i Jordana Bardelli - przywódców francuskiego Zgromadzenia Narodowego.

Orban został zapytany o to, czy byłby gotowy przyjąć na Węgrzech rosyjskiego prezydenta tak, jak przyjął na początku kwietnia premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał międzynarodowy nakaz aresztowania obydwu polityków.

Orban: Putin zostanie przyjęty tak, jak na to zasługuje

- Jeśli przyjedzie, zostanie przyjęty tak, jak na to zasługuje. Ta organizacja (MTK - red.) jest już zbyt upolityczniona. W ogóle mnie nie interesuje - mówił węgierski premier. Pod koniec kwietnia parlament Węgier zagłosował za wystąpieniem kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Viktor Orban i Władimir Putin (zdjęcie z lipca 2024 roku) Źródło: PAP/EPA/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Orban spotkał się z Putinem dwukrotnie. Do pierwszego spotkania doszło na marginesie forum One Belt One Road w Pekinie w październiku 2023 roku, a do drugiego - w lipcu 2024 roku w Moskwie.