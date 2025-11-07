Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Orban ogłosił sukces po spotkaniu z Trumpem

Donald Trump powitał Viktora Orbana w Białym Domu
Viktor Orban z wizytą w Białym Domu
Viktor Orban w piątek złożył wizytę w Białym Domu i jak stwierdził po spotkaniu z Donaldem Trumpem, węgierska delegacja odniosła sukces. Ma nim być całkowite zwolnienie z sankcji USA na rosyjską ropę, od której Węgry są niemal całkowicie uzależnione. Trump mówił w trakcie samego spotkania, że "rozważa" możliwość wyłączenia Węgier z sankcji nałożonych na rosyjskie koncerny naftowe.

Rozmowy między premierem Węgier a prezydentem USA dotyczyły kwestii energetyki, amerykańskich sankcji na Rosję i wojny w Ukrainie. USA i Węgry miały też podpisać tego dnia umowę o zakupie amerykańskiego uranu.

Trump przywitał Orbana przed wejściem do Zachodniego Skrzydła Białego Domu, nazywając go "wielkim przywódcą". Pytany, czy wciąż zamierza się spotkać z Władimirem Putinem w Budapeszcie, prezydent USA odparł, że "zawsze jest możliwość, by odwiedzić Budapeszt".

Powitanie Orbana odbyło się bez asysty pocztu sztandarowego, który zwykle towarzyszy wizytom zagranicznych przywódców w Białym Domu.

Donald Trump powitał Viktora Orbana w Białym Domu
Donald Trump powitał Viktora Orbana w Białym Domu
Źródło: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Wyjątek dla Węgier "rozważany"

Prezydent USA powiedział podczas spotkania z węgierskim premierem, że "przygląda się" możliwości wyłączenia Węgier z sankcji nałożonych na rosyjskie koncerny naftowe. Stwierdził, że Węgry są w innej sytuacji niż pozostałe państwa europejskie.

- Rozważamy to. To wspaniały kraj, duży kraj, ale nie ma morza. Nie ma portów. I dlatego mają problem. Nawiasem mówiąc, jest inny kraj, który ma ten sam problem, ale patrząc na to, co stało się z Europą, wiele z tych krajów nie ma tych problemów i kupuje dużo ropy i gazu od Rosji - powiedział Trump, pytany o możliwość wyłączenia węgierskich podmiotów z konsekwencji sankcji nałożonych na rosyjskich eksporterów ropy naftowej.

Sugerowało to być może zmianę stanowiska USA w tej kwestii. W ubiegłym tygodniu Trump ujawnił, że choć Orban prosił o wyłączenie z sankcji, to nic z tego nie wynikło. Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker naciskał na Budapeszt, by ten przedstawił i wdrożył plan uniezależnienia się od dostaw z Rosji.

Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"

BIZNES

Orban dopiął swego?

Viktor Orban stwierdził, że będzie prowadził negocjacje w tej sprawie, zaznaczając, że Węgry są zdane na import ropy z Rosji przez rurociąg Przyjaźń. - Rurociąg nie jest kwestią ideologiczną ani polityczną. To fizyczna rzeczywistość (...), więc będziemy negocjować w tej sprawie - zapowiedział.

Węgierski przywódca kwestionował też sugestie, że potrzeby energetyczne Węgier można zaspokoić poprzez rurociąg JANAF z Chorwacji. Jak stwierdził, może on pełnić jedynie funkcję pomocniczą ze względu na swoją przepustowość. Dodał, że w przyszłości można będzie zwiększyć ten przepływ, ale po dokonaniu dużych inwestycji.

Po spotkaniu z Trumpem Orban ogłosił sukces. - Węgry skutecznie obroniły swój program gwarantujący obniżkę rachunków i będą całkowicie zwolnione z sankcji związanych z rurociągami TurkStream i Przyjaźń - przekazał. - Sankcje, które mogłyby ograniczyć dostawy lub sprawić, że import energii będzie droższy dla Węgier, nie mają zastosowania - powiedział węgierski premier, cytowany przez agencję MTI.

Węgry stoją rosyjską ropą

- Jeśli kiedykolwiek była złota era stosunków między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi, to jest ona teraz - mówił Viktor Orban jeszcze przed wylotem do USA.

Komentatorzy zwracali uwagę, że jego głównym, choć niejedynym celem w Waszyngtonie będzie próba zniesienia, a przynajmniej złagodzenia, sankcji na rosyjską ropę. I nie wynika to tylko z dobrych relacji Orbana z Władimirem Putinem, a z czystych interesów Węgier.

Po nałożeniu przez Trumpa sankcji na rosyjską ropę pod koniec października, Budapeszt znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Węgry otrzymują ponad 80 procent swojej ropy naftowej z Rosji za pomocą rurociągu Przyjaźń, a w ostatnich latach proporcja ta wzrosła.

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło: PAP/EPA/AKOS KAISER / HANDOUT

Do wyborów coraz bliżej

Spotkanie z Trumpem ma dla Orbana kluczowe znaczenie także w obliczu nadchodzących wiosną przyszłego roku wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

- Orban chce, żeby Trump przyjechał do Budapesztu przed wyborami - powiedział przedstawiciel węgierskiego rządu, cytowany przez BBC. - To najważniejszy priorytet. Będą rozmawiać o kwestii rosyjskiego gazu, ale Orbanowi najbardziej zależy na wyborach.

Peter Magyar
Peter Magyar
Źródło: PAP/EPA/Boglarka Bodna

Taki wizerunkowy sukces byłby kluczowy dla Orbana, którego popularność w kraju maleje. Coraz mocniej zagraża mu rosnący ruch opozycyjny kierowany przez Petera Magyara, byłego współpracownika Orbana, a teraz jego największego rywala.

Istotne w tym kontekście byłoby również przywrócenie idei szczytu Trump-Putin w stolicy Węgier.

Orban może tutaj liczyć na jego osobiste relacje z amerykańskim prezydentem. Trump nie ukrywa swojej sympatii do Orbana, którego nazywał "świetnym przywódcą", a Węgry - państwem broniącym chrześcijańskich wartości.

Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód

Uran z USA?

Nie od dziś wiadomo, że w wielu kwestiach węgierskiemu przywódcy o wiele bliżej do Moskwy niż do Brukseli. Nieprzypadkowo to właśnie Budapeszt został wybrany jako miejsce wspomnianego szczytu Putin-Trump.

Wiele poglądów Orbana nie znajduje uznania w większości europejskich stolic. Nic więc dziwnego, że jego wizyta w Białym Domu budziła w ostatnim czasie uzasadnione obawy w Europie, szczególnie w Ukrainie.

Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"

Jak zwracają uwagę komentatorzy, prośby o zniesienie sankcji, jak również atakowanie polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy oraz samej UE przez Orbana, równie dobrze mogłyby paść w Białym Domu z ust Putina.

Gdyby Trump poszedł na ustępstwa i zgodziłby się na reaktywowanie szczytu z Putinem w Budapeszcie lub wyłączył Węgry z sankcji, byłby to niewątpliwie sukces Moskwy i osłabienie pozycji Europy wobec Rosji.

Dla Orbana piątkowa wizyta była pierwszą w Białym Domu od 2019 roku, a więc momentu izolacji po wygraniu wyborów przez demokratę Joe Bidena.

Jak zapowiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, na ten dzień zaplanowano podpisanie umowy o współpracy w obszarze energetyki jądrowej. Według Departamentu Stanu USA, chodzi o porozumienie w sprawie rozpoczęcia negocjacji o współpracy w tej sferze. Według przedstawiciela węgierskiej delegacji, umowa ma dotyczyć zakupu uranu z USA za pośrednictwem firmy Westinghouse.

Obok Szijjarto w węgierskiej delegacji w Waszyngtonie znaleźli się też między innymi ministrowie budownictwa, transportu i gospodarki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk,fil/kab, adso

Źródło: tvn24.pl, The Guardian, Politico, BBC News

Źródło zdjęcia głównego: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Viktor OrbanDonald TrumpSankcjeWojna w UkrainieWęgryRosjaPolityka zagraniczna USARopa naftowaEuropa
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
Błyskawiczny ruch prokuratury w sprawie Ziobry
imageTitle
Pechowa dogrywka. Polacy bez drugiej wygranej w Pucharze Narodów
EUROSPORT
imageTitle
Fatalny błąd bramkarza. Świetna seria lidera przerwana
EUROSPORT
imageTitle
Kto ostatnim uczestnikiem ATP Finals? Zadecyduje jeden mecz
EUROSPORT
Tusk i Nawrocki
Spór Tuska z Nawrockim. Wkracza Siemoniak, pokazał dokument
shutterstock_2044480022
54 286 720 euro. Kumulacja rozbita
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Były minister zabrał głos po decyzji Sejmu
Zbigniew Ziobro
Tak głosowały kluby w sprawie Ziobry. Wyszli przy decyzji o areszcie
Noc, mgła
Tylko jedno województwo nie jest zagrożone mgłami
METEO
imageTitle
Awans po wielkiej batalii. Sabalenka zagra o premierowy triumf
EUROSPORT
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
WARSZAWA
imageTitle
Polacy przed eliminacjami mistrzostw świata. Trener Milicić wybrał skład
EUROSPORT
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat dla klientów banków
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro może trafić do aresztu. "Sprawiedliwość jest cierpliwa i nie zna granic"
RELACJA
napoje gazowane - podatek - opłata cukrowa
Podatki w górę. Posłowie zdecydowali
BIZNES
Prognozowana temperatura w USA
Ponad 150 milionów ludzi czeka "znaczne ochłodzenie". Mogą paść rekordy
METEO
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński o decyzji Sejmu w sprawie Zbigniewa Ziobry
imageTitle
Perfekcyjny start Feio. Pasy nie wykorzystały szansy
EUROSPORT
Waldemar Żurek i Janusz Kowalski
Żurek rozmawia z dziennikarzami, nagle podchodzi Kowalski. "Jest pan draniem"
imageTitle
Horst Panic nie żyje. Jego wyczyn przeszedł do historii
EUROSPORT
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Sejm dał organom ścigania zielone światło w sprawie Ziobry
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
METEO
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii
WARSZAWA
Bogusław Winid
Polak ponownie wybrany przez ONZ na wysokie stanowisko
Świat
imageTitle
Djoković zdjął klątwę półfinałów. 101. tytuł na horyzoncie
EUROSPORT
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Prezydent zawetował ustawę o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. "Politykierstwo", "stracona szansa"
Szczecin
imageTitle
Chcą Lewandowskiego już w styczniu. Zaskakujące doniesienia Włochów
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na DK76
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
WARSZAWA
Ulica Piotrkowska w Łodzi
Przez trzy dni był więziony i torturowany. Uciekł, wyskakując przez okno
Łódź
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie akcyzy na alkohol
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica