Świat

W sylwestrową noc, w symbolicznym miejscu. Mamdani zaprzysiężony

Zohran Mamdani zaprzysiężony na burmistrza Nowego Jorku
Zohran Mamdani zaprzysiężony na burmistrza Nowego Jorku
Źródło: PAP/ EPA/AMIR HAMJA/ POOL
Zohran Mamdani został zaprzysiężony w noc sylwestrową na 112. burmistrza Nowego Jorku. Polityk, który określa siebie jako demokratycznego socjalistę, oparł swoją kampanię wyborczą na obietnicy obniżenia kosztów życia w jednym z najdroższych miast USA.

Zohran Mamdani jest pierwszym muzułmaninem, pierwszą osobą pochodzenia południowoazjatyckiego oraz najmłodszą od ponad wieku osobą zaprzysiężoną na czteroletnią kadencję na tym stanowisku.

Prywatna ceremonia odbyła się tuż po północy. Politykowi towarzyszyła jego żona, artystka Rama Duwaji. Przysięgę odbierała prokuratorka generalna stanu Nowy Jork Letitia James, którą Mamdani nazywa swoją "polityczną inspiracją". - To prawdziwy zaszczyt i przywilej - powiedział nowy burmistrz.

Zohran Mamdani zaprzysiężony na burmistrza Nowego Jorku
Zohran Mamdani zaprzysiężony na burmistrza Nowego Jorku
Źródło: PAP/EPA/AMIR HAMJA / POOL

Miejsce ceremonii - nieczynna od 1945 roku stacja metra na Manhattanie - miało wymowę symboliczną. Była to jedna z 28 oryginalnych stacji metra otwartych w 1904 roku, które zapoczątkowały w mieście czas innowacji i rozwoju.

Transport publiczny jest centralnym punktem agendy działań nowego burmistrza. Demokrata w kampanii wyborczej obiecał stworzyć uniwersalny program opieki nad dziećmi, zamrozić czynsze dla około dwóch milionów najemców mieszkań ze stabilizowanym czynszem i uczynić autobusy miejskie "szybkimi i darmowymi".

Publiczna ceremonia zaprzysiężenia

Publiczna ceremonia zaprzysiężenia odbędzie się w czwartek po południu przed nowojorskim ratuszem, z udziałem co najmniej 4 tysięcy osób. Mamdaniego przedstawi kongresmenka Partii Demokratycznej Alexandria Ocasio-Cortez, a przysięgę odbierze niezależny senator ze stanu Vermont Bernie Sanders. Zespół Mamdaniego do spraw przejęcia władzy zorganizuje imprezę uliczną na Broadwayu.

Pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. Chce zmienić Nowy Jork

Pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. Chce zmienić Nowy Jork

Mamdani o "najdziwniejszej rzeczy", jaką zobaczył podczas wizyty u Trumpa

Mamdani o "najdziwniejszej rzeczy", jaką zobaczył podczas wizyty u Trumpa

Trump: chcę, żeby Mamdani wykonał świetną robotę

"Mamdani przejmuje miasto w fazie rozkwitu, po latach powolnego wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Liczba przestępstw z użyciem przemocy spadła do poziomu sprzed pandemii. Wrócili turyści. Bezrobocie, które gwałtownie wzrosło w latach pandemii, również wróciło do poziomu sprzed COVID-19. Wciąż jednak istnieją poważne obawy dotyczące wysokich cen i rosnących czynszów w mieście" – zauważyła lokalna telewizja NY1.

Mamdani będzie także musiał radzić sobie z Donaldem Trumpem. Podczas wyścigu o urząd burmistrza republikański prezydent groził miastu wstrzymaniem funduszy federalnych w razie wygranej Mamdaniego. Relacje między politykami poprawiły się po ich spotkaniu w Białym Domu, które odbyło się w listopadzie z inicjatywy Trumpa. - Chcę, żeby (Mamdani) wykonał świetną robotę, i pomogę mu ją wykonać – powiedział wówczas prezydent.

Zdaniem komentatorów napięcia między liderami prawie na pewno powrócą. Wskazują przy tym, że polityków dzieli podejście do różnych kwestii politycznych, a szczególnie imigracji.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: js/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AMIR HAMJA / POOL

USANowy JorkZohran MamdaniPartia Demokratyczna USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica