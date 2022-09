Zmarł więzień, który wcześniej wytoczył proces zakładowi karnemu za torturowanie go popularną piosenką

Oskarżenia o tortury

Associated Press przypomniało, że Basco w przeszłości był w grupie więźniów, którzy w sądzie federalnym pozwali prowadzące zakład karny hrabstwo za rzekome tortury. Twierdzili, że w 2019 roku, jako osadzeni, byli przykuwani do ściany przez pracowników więzienia, którzy mieli też zmuszać ich do słuchania piosenki dla dzieci "Baby Shark" zapętlanej przez wiele godzin (melodia piosenki jest znana również z popularnej ostatnio reklamy - red.). W związku z incydentami, jeden z oficerów musiał przejść na emeryturę , a dwóch funkcjonariuszy aresztu zostało zwolnionych z pracy. Wszystkim trzem postawiono zarzuty popełnienia wykroczeń. Następna rozprawa w procesie przeciw hrabstwu zaplanowana jest na 22 września.

Adwokat Basco, Cameron Spradling uważa okoliczności śmierci swojego klienta za "niepokojące" i wezwał na łamach "The Oklahoman" do zachowania wszystkich dowodów w tej sprawie. "Jedna z ofiar 'Baby Shark' jest martwa trzy dni po przybyciu do więzienia. Jak do tego doszło? Prokurator okręgowy David Prater właśnie stracił jednego ze swoich świadków w nadchodzącym procesie karnym" - ocenił, cytowany przez AP.