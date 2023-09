Zawodnicy wpadli na fotografkę podczas meczu. Zmarła w szpitalu

czytaj dalej

Bilans ofiar śmiertelnych powodzi w nadmorskim mieście Derna w Libii wzrósł do co najmniej 2300 - przekazały we wtorek miejscowe służby ratunkowe. - Potrzebujemy większego wsparcia, aby ratować życie, ponieważ pod gruzami wciąż są ludzie i liczy się każda minuta - powiedział Osama Ali, rzecznik służby ratunkowej.