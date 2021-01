FBI ostrzega prowokatorów, w stolicy więcej amerykańskich żołnierzy niż w Iraku i Afganistanie łącznie

W czwartek wieczorem czasu lokalnego portal Politico podał, że próba inauguracji Joe Bidena zaplanowana na niedzielę, ze względów bezpieczeństwa została przełożona na poniedziałek. W związku ze zbliżającym się zaprzysiężeniem prezydenta elekta w Waszyngtonie jest już więcej amerykańskich żołnierzy niż w Iraku i Afganistanie łącznie. FBI obawia się, że w najbliższych dniach może dojść do aktów przemocy w związku z tym wydarzeniem.

FBI jest zaniepokojone szczególnie wezwaniami do zbrojnych protestów w Waszyngtonie i we wszystkich stanach.

Dyrektor FBI Christopher Wray poinformował, że FBI zidentyfikowało już ponad 200 osób podejrzanych o planowanie akcji takich jak ubiegłotygodniowe zamieszki na Kapitolu. Zwracając się do potencjalnych inspiratorów takich wydarzeń, dyrektor FBI powiedział: "Wiemy, kim jesteście". Ostrzegł, że "każdy, kto planuje w najbliższych dniach akty przemocy, musi się liczyć z wizytą agentów FBI".

OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT/EPA

Joe Biden zostanie zaprzysiężony na 46. prezydenta USA 20 stycznia OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT/EPA

Szef FBI poinformował, że w związku z zamieszkami na Kapitolu aresztowano do tej pory ponad 100 osób.

Agencja Reutera informowała już wcześniej, że Facebook zidentyfikował wezwania i elektroniczne ulotki wzywające do zbrojnych protestów, wysyłane między innymi przez skrajnie prawicowe milicje i "grupy szerzące nienawiść". Wiece i radykalne protesty mają się odbywać w dniach poprzedzających inaugurację Bidena lub po nich.

Zaplanowana na poniedziałek 18 stycznia podróż prezydenta elekta pociągiem z Wilmington w stanie Delaware do Waszyngtonu również została odwołana z powodu zwiększonych obaw o bezpieczeństwo.

Trwają przygotowania do zaprzysiężenia Joe Bidena

Trwają przygotowania do zaprzysiężenia Joe Bidena PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Służby postawione w stan gotowości

W związku z wydarzeniami na Kapitolu amerykańskie służby postawione są w stan gotowości, Kongres chroniony jest przez oddziały Gwardii Narodowej. W Waszyngtonie jest ich już ponad 10 tysięcy. To więcej niż Amerykanie mają łącznie oddziałów w Iraku i Afganistanie.

Na Kapitol od szturmu z 6 stycznia nie ma dostępu, chronią go ogrodzenia i kilkuset żołnierzy z bronią długą. Wojskowi są także wewnątrz Kongresu. W trakcie debaty nad impeachmentem prezydenta Donalda Trumpa w Izbie Reprezentantów żołnierze przesiadywali lub leżeli na parlamentarnych posadzkach wśród obrazów i posągów .

Członek Izby Reprezentantów Steny Hoyer wchodzi do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Docelowo amerykańskiej stolicy chronić ma w środę, dzień zaprzysiężenia Bidena, aż 26 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej z kilkudziesięciu stanów. Oznacza to, że jeden gwardzista przypadać będzie na około 25 mieszkańców Dystryktu Kolumbii. A do tego dochodzą jeszcze innego rodzaju siły bezpieczeństwa, w tym policja z kilku stanów oraz jednostki federalne.

"Miasto przypomina strefę wojny"

Przygotowania do inauguracji Bidena komentują mieszkańcy Waszyngtonu. Alex, który mieszka na Chinatown i do Kongresu ma 15 minut piechotą, powiedział, że "miasto przypomina strefę wojny". - Żyje tutaj już kilkanaście lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem - dodał. Mężczyzna zamierza najpóźniej w weekend zrobić zakupy, a potem nie wychodzić z domu, tak jak zalecają to mieszkającym w centrum miejskie władze.