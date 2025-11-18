Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Próbował wyłączyć silniki podczas lotu - jest wyrok. "Piloci to tylko ludzie"

Lotnisko
Samoloty Alaska Airlines na lotnisku Seattle-Tacoma (nagranie archiwalne)
Źródło: Archiwum Reutera
Były już amerykański pilot, który próbował wyłączyć silniki samolotu pasażerskiego w trakcie lotu, nie trafi ponownie do więzienia - zdecydował sąd.

Sąd fedaralny w Portland w stanie Oregon postanowił skazać Josepha Davida Emersona na 46 dni więzienia, które ten odsiedział już po aresztowaniu - informuje dziennik "The Oregonian". Nie trafi więc ponownie za kraty. "Piloci nie są idealni. To tylko ludzie, a wszyscy ludzie czasem potrzebują pomocy" - cytuje słowa sędzi Amy Baggio lokalny dziennik. "Z powodu tej sprawy stracił nie tylko pracę, ale także dziesiątki lat kursów i kariery. I słusznie. Te skutki uboczne stanowią znaczącą karę za jego przestępstwo" - uzasadniała sędzia. Jak dodaje "The Oregonian" mężczyzna podczas ogłaszania wyroku z trudem powstrzymywał łzy.

Nowe nagrania z katastrofy. Kamera samochodowa uchwyciła eksplozję
Dowiedz się więcej:

Nowe nagrania z katastrofy. Kamera samochodowa uchwyciła eksplozję

Pilot mówi o "samolubnej decyzji" i dziękuje za uratowanie życia

Do incydentu doszło 22 października 2023 roku, podczas lotu Embraera 175 należącego do linii Horizon Air z Everett w stanie Waszyngton do San Francisco. W kokpicie pasażerskiego odrzutowca przebywał niepracujący tego dnia Joseph David Emerson, pilot Alaska Airlines. Jak pisaliśmy, w pewnym momencie podczas lotu mężczyzna miał poinformować załogę, że "nie czuje się dobrze", po czym próbował wyłączyć silniki maszyny. Dzięki natychmiastowej reakcji - w szarpaninę z Emersonem wdał się jeden z pilotów - udało się obezwładnić mężczyznę, a gdy przestał stawiać opór, został wyprowadzony z kokpitu. Cały incydent, jak podały media, trwał około 90 sekund. Samolot finalnie przekierowano na znajdujące się najbliżej lotnisko w Portland.

Na początku września ruszył proces byłego pilota przed sądem federalnym. Oskarżono go o narażenie na niebezpieczeństwo 83 osób i jeden zarzut narażenia bezpieczeństwa samolotu. "Pan Emerson nie jest ofiarą w tej sprawie" - mówił przed poniedziałkowym wyrokiem prokurator Geoffrey A. Barrow. "Na pokładzie samolotu znajdowały się 83 osoby, które mogły stracić życie”.

Emerson przyznał się do winy, w ramach ugody zawartej z prokuraturą przed sądem federalnym. Już wcześniej miał tłumaczyć swoje zachowanie zażyciem grzybów halucynogennych i brakiem snu. Jak mówił, był przygnębiony śmiercią przyjaciela. Przed ogłoszeniem wyroku odniósł się do słów prokuratora i powiedział, że żałuje szkody, jaką wyrządził społeczeństwu. "Nie jestem ofiarą. Jestem tu bezpośrednio w wyniku moich działań" - oświadczył cytowany przez media. Mówił też o "samolubnej decyzji o zażyciu psylocybiny i piciu alkoholu". "Dlatego tu jestem" - stwierdził, dziękując jednocześnie pilotom za uratowanie mu życia.

Córka Michaela Jacksona o tym, co "zniszczyło jej życie". Cierpi na nietypową przypadłość
Dowiedz się więcej:

Córka Michaela Jacksona o tym, co "zniszczyło jej życie". Cierpi na nietypową przypadłość

Kultura i styl

Wcześniej, w sądzie stanowym były pilot został skazany na pięć lat odsiadki w zawieszeniu i 50 dni więzienia, 664 godziny prac społecznych oraz ponad 60 tys. dolarów (ok. 220 tys. zł) odszkodowania. W grudniu 2023 roku wyszedł na wolność do czasu rozprawy przed sądem federalnym. Ten postanowił w poniedziałek, że Emerson nie trafi już do więzienia.

"The Oregonian" informuje, że Emerson stracił licencję pilota i obecnie pracuje na pół etatu w myjni samochodowej. Zapłacił już odszkodowanie i odwiedza szkoły, aby zostać doradcą ds. uzależnień.

Samolot nagle stracił wysokość, są ranni
Dowiedz się więcej:

Samolot nagle stracił wysokość, są ranni

Autorka/Autor: am

Źródło: The Oregonian, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAsamolotyLotnictwoSąd
Czytaj także:
Woda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
FAŁSZWoda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
Zuzanna Karczewska
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Wysoki nasyp, most w pobliżu i duże prędkości. Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
WARSZAWA
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd uspokaja, lekarze alarmują. Rozbieżne informacje o przyjęciach na onkologię
Polska
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
BIZNES
Zimowy listopad w Zakopanem
Śnieżnie w górach. Warunki na szlakach są już zimowe
METEO
imageTitle
Hiszpania bez lidera. Alcaraz ma problem
EUROSPORT
laptop, telefon, komputer
Awaria znacznej części internetu
BIZNES
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Mieli go wywieźć do lasu, zabić i ukryć ciało. Po 27 latach ruszył proces
Poznań
tusk
Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji
Polska
Donald Trump i Alexander Stubb
Stubb o strategii Trumpa wobec Rosji: próbował marchewki, teraz kij
Świat
Tak dziś wygląda staw młyński
Nowa atrakcja turystyczna czy nowy "Miś"? Spór o bardzo stary, zarośnięty staw
Tomasz Mikulicz
Tusk o dywersji
"Przekroczono pewną granicę". Premier w Sejmie
RELACJA
Marek Siwiec
"Ryzykowna nominacja", "polityczny prezent dla PiS"
Paulina Borowska
Budynek w zasadzie w całości rozebrano
Zabytkowa willa niemal zniknęła, są pierwsze zarzuty
Wrocław
imageTitle
Czas na wielkie emocje w Gdańsku. Kiedy World Tour w short tracku?
EUROSPORT
shutterstock_2523482173
Gwałtowny wzrost mimo ostrzeżeń. "Są miejsca, do których wyjazd byłby ogromną głupotą"
BIZNES
Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Znany psychiatra przesłuchany. Wpłynęły dwa kolejne zawiadomienia
Kraków
Policja zabrała trumnę z ciałem (zdjęcie ilustracyjne)
Ostatnie pożegnanie miało się rozpocząć, do kościoła wkroczyli policjanci
Lublin
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory
Polska
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Tu mocno pada. IMGW ostrzega
METEO
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. Którzy posłowie poparli jego kandydaturę?
Czarzasty z nową rolą. Jedna posłanka koalicji "przeciw". Kto jeszcze?
Polska
imageTitle
Prezydent Trump chce pomóc kibicom
EUROSPORT
pap_20201228_05S
Relacjonowała wybuch pandemii. Teraz zaginęła
Świat
shutterstock_699411556
"Gotówka jest zła". Inwestorzy przestrzegają
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Lekarze chcą rozmowy z Tuskiem i Nawrockim. Pacjenci szukają wsparcia w Sejmie
Zdrowie
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
METEO
Atak nożownika w Ursusie (zdj. ilustracyjne)
23-latek zginął po bójce. Poszukiwany mężczyzna sam zgłosił się do policjantów
Szczecin
Wypadek na terenie kopalni. Poparzony 48-latek
Na terenie kopalni osunęła się hałda. Zmarł poparzony 48-latek
Katowice
CZARZASTY
Czarzasty "bardzo zestresowany"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica