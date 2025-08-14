Wykolejony pociąg, sterta cystern na torach

Wykolejony pociąg w Teksasie Źródło: Reuters

Służby ratunkowe hrabstwa Palo Pinto poinformowały, że w wyniku wykolejenia się pociągu pod miejscowością Gordon doszło do "zagrożenia z udziałem materiałów niebezpiecznych".

Firma podała w oświadczeniu, że do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 14 czasu lokalnego (około 21 w Polsce), a wykoleiło się 35 wagonów.

Wykolejone cysterny w Teksasie Źródło: Reuters

Na nagraniach zrealizowanych przez służby ratunkowe można zobaczyć wykolejone sterty cystern i kontenerów - w wyniku zdarzenia doszło do niewielkich pożarów traw.

Agencja Reutera podkreśla, że nie jest jasne, co spowodowało wykolejenie się pociągu. Firma poinformowała, że w incydencie nikt nie ucierpiał, a wszyscy pracownicy kolei zostali ewakuowani. W sprawie incydentu prowadzone jest dochodzenie.

