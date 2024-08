- Mamy trochę roboty do wykonania. Musimy przejść do wyborów i je wygrać. Nie jesteśmy faworytami tego wyścigu, ale pędzimy i wiem dokładnie z czym musimy się mierzyć – powiedziała.

- Nasza kampania to nie jest walka tylko z Donaldem Trumpem, ale to walka o przyszłość, o miejsca do mieszkania, opiekę zdrowotną i edukację dla wszystkich. Walczymy o przyszłość, w której każdy Amerykanin może sobie pozwolić na posiadanie własnego domu, w którym może założyć własną firmę i dobrze sobie radzić – stwierdziła i zapowiedziała obniżenie kosztów życia w USA.

Wiceprezydent zapowiedziała, że kampania będzie również skupiała się na "walce o wolność przed przemocą spowodowaną bronią, wolność do kochania tego, kogo się chce oraz wolność kobiety do podejmowania decyzji o własnym ciele".

Tim Walz oficjalnym kandydatem na wiceprezydenta USA

- Od pierwszych dni w roli prokurator rejonowej i generalnej stanu Kalifornia, a później wiceprezydentki USA walczyła z przestępcami, gangami międzynarodowymi i wielkimi korporacjami. Nie wahała się współpracować z innymi partiami, jeśli uważała, że może pomóc to w poprawie czyjegoś życia – powiedział Tim Walz o wiceprezydent Harris. – Ona robi to wszystko z poczuciem radości – dodał.

- Mamy 91 dni. To proste: będziemy spali, gdy będziemy martwi. Przez te 91 dni będę pomagał wiceprezydent Harris i będziemy pomagać wam. Wiecie, jak to działa. Nie możemy tego zrobić sami, potrzebujemy każdego z was – zagrzewał do zaangażowania uczestników wiecu.