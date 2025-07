Uwaga na osy Źródło: TVN24

Zdarzenie miało miejsce w kompleksie przemysłowym Savannah River Site niedaleko Aiken w Karolinie Południowej. To obiekt należący do Departamentu Energii, wybudowany w latach 50. XX wieku. Służył do produkcji komponentów do broni jądrowej, głównie trytu i plutonu. Obecnie koncentruje się na produkcji paliwa dla elektrowni jądrowych.

Departament poinformował 22 lipca, że pracownicy, którzy regularnie monitorują poziom promieniowania w obiekcie, 3 lipca odnaleźli w nim gniazdo os. Znajdowało się w pobliżu miejsca, gdzie przechowywane są ciekłe odpady nuklearne. Okazało się, że gniazdo było radioaktywne - wykryto poziom promieniowania, który był aż dziesięciokrotnie wyższy niż dopuszczalne normy.

Radioaktywne osy

W komunikacie przekazano, że pracownicy spryskali gniazdo środkiem owadobójczym, by pozbyć się os. Podkreślono, że nie doszło do żadnego skażenia otaczającego terenu. Dodano, że gniazdo było radioaktywne najprawdopodobniej z powodu obecności promieniowania na terenie całego obiektu, pozostałego z czasów, gdy zakład działał w pełnym zakresie.

Organizacja Savannah River Mission Completion, która nadzoruje obiekt, przekazała, że osy zazwyczaj latają tylko kilkaset metrów od swoich gniazd, a miejsce, w którym znaleziono gniazdo, znajduje się głęboko wewnątrz zakładu, dlatego nie ma zagrożenia, że osy mogły opuścić teren.