Tragedia w słynnym parku rozrywki. Nie żyje kobieta

Straż pożarna i pogotowie ratunkowe przybyły do Disneylandu w Anaheim przed godziną 19:00 czasu miejscowego w poniedziałek, po odebraniu zgłoszenia o nieprzytomnej kobiecie w wieku około 60 lat. Jak przekazały media, kobieta zasłabła podczas przejażdżki kolejką na terenie Nawiedzonego Domu - jednej z atrakcji parku. W chwili przybycia ratowników ochrona Disneylandu prowadziła już resuscytację krążeniowo-oddechową - poinformował rzecznik władz Anaheim. Jak informuje dziennik "Los Angeles Times", kobieta została przetransportowana do lokalnego szpitala, gdzie stwierdzono jej zgon.

Incydent medyczny w parku rozrywki

- Wygląda to na niefortunny incydent medyczny. Przekazujemy rodzinie wyrazy współczucia - powiedział rzecznik miejscowej policji. Przyczynę śmierci kobiety ustali biuro szeryfa i koronera hrabstwa Orange. W Nawiedzonym Domu nie wykryto żadnych usterek i atrakcja została ponownie otwarta dla zwiedzających - dodał rzecznik.

Park rozrywki podaje na swojej stronie internetowej, że kolejka w Nawiedzonym Domu porusza się powoli. "Przewozi gości na siedzeniach poruszających się z prędkością około półtora kilometra na godzinę" - powiedział "LAT" Dennis Speigel, założyciel i dyrektor generalny International Theme Park Services Inc.

Odwiedzający oglądają sceny odpowiednie dla dzieci. Jedną z atrakcji budynku są np. przyjazne duchy. Lokalne media przypominają, że Nawiedzony Dwór jest jedną z najsłynniejszych atrakcji Disneylandu w Anaheim i został otwarty w 1969 roku.